En su búsqueda de regresar a una Copa del Mundo, la Selección Mexicana Femenina dio una contundente actuación el pasado viernes tras golear por 9-0 a Islas Vírgenes en la clasificatoria para el Campeonato Concacaf W 2026, torneo que, finalmente, otorgará los pases para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Han sido años de espera para que el Tri Femenil vuelva al escenario más importante de futbol , ya que desde Canadá 2015 que no asiste a una justa mundialista. Por lo que, bajo el mando de Pedro López, las aztecas intentarán poner freno a esa mala racha.

Sin embargo, el camino para asegurar su lugar en el Mundial de 2027 aún es largo. El siguiente sábado 18 de abril, México encarará su último partido de las eliminatorias para el torneo regional cuando se enfrente ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez a las 18:00 horas . Con un empate, el Tricolor estaría del otro lado, ya que ocupa el primer lugar del grupo A con nueve unidades, 30 goles a favor y cero en contra.

Mientras que, las boricuas también acumulan nueve unidades, sin embargo, tienen cuatro anotaciones menos a favor, por lo que esa situación clasificaría a México al Campeonato Concacaf W, en caso de que quedaran igualadas en puntos.

¿Cómo funciona el Campeonato Concacaf W?

Tras finalizar las Clasificatorias, las seis selecciones que ocupen el primer lugar de cada grupo obtendrán su pase al Campeonato Concacaf W 2026, que servirá como torneo clasificatorio de la confederación para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Campeonato dará inicio con los Cuartos de Final, instancia en la que ya aguardan Estados Unidos y Canadá, selecciones que avanzaron de manera directa tras ubicarse como las mejores en el ranking de la región. Posteriormente, se jugará un Play-In, las Semifinales y la Gran Final.

Luego de finalizarse los Cuartos de Final, las cuatro ganadoras pasarán a Semifinales y asegurarán su boleto a la Copa Mundial . Mientras que, las selecciones perdedoras disputarán un Play-In, del cual surgirán dos equipos que obtendrán un cupo en el repechaje intercontinental.

Por su parte, las dos finalistas y la escuadra que culmine en tercer lugar del Campeonato Concacaf W 2026 también obtendrán el pase al torneo de futbol femenino de los Juegos Olímpicos. En caso de que Estados Unidos —equipo anfitrión de la competencia veraniega— termine entre los tres mejores, el último cupo olímpico será otorgado a la selección que haya obtenido el cuarto puesto.

SV