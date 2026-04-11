América y Cruz Azul empatan en regreso al Azteca

El Estadio Azteca regresó como escenario de la Liga MX de la misma forma en la que se fue hace dos años: con un Clásico Joven. En 2024 el Coloso de Santa Úrsula vio el bicampeonato del América sobre el Cruz Azul, en esta ocasión fue un empate a uno dentro de la jornada 14 del Clausura 2026, en el que las realidades de ambos conjuntos son diferentes.

La Máquina, a pesar de estar en el punto más endeble de la temporada, con cinco partidos oficiales sin ganar, estaba pensando en el liderato del torneo y, con la derrota de Chivas, era un duelo clave para recortar distancias. La cuenta de los azulcremas sin ganar era de cuatro partidos al llegar a esta fecha y, tras el empate del Atlas, iniciaron el partido fuera de la liguilla.

Las gradas, aunque brindando gran energía, no lucieron llenas cuando los jugadores saltaron al campo -ni durante el transcurso del encuentro-, aún así, la atmósfera creada en medio de banderas y cánticos fue impulso suficiente para que los emplumados comenzaran el partido motivados y lanzados al ataque en su regreso a casa.

El arranque fuerte del América ya les había dado un par de ocasiones con Brian Rodríguez, quien canalizó gran parte de la ofensiva del equipo. El ímpetu inicial dio frutos al minuto 17’, con un cabezazo de Pato Salas a un centro de Alejandro Zendejas para marcar el primer gol en el renovado estadio, el cual desató la euforia en la tribuna.

La sacudida despertó a los Cementeros, que empezaron a controlar el balón y generar peligro en la portería de Rodolfo Cota, sin embargo, el segundo golpe para la Máquina llegó con la lesión de Nico Ibáñez en un movimiento sin contacto por el que fue sustituido. De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales, el club esperaba que fuera un tema muscular en los gemelos.

Cuando la primera parte llegaba a su ocaso en el tiempo agregado, Carlos Rotondi mandó un centro que parecía no tener destino, hasta que llegó Omar Campos por la espalda de la defensa para cerrar la pinza y empatar el marcador, haciendo una emotiva dedicatoria a su abuelo.

Para el segundo tiempo ambos conjuntos, conscientes del orgullo en un clásico y lo que estaba en juego para sus respectivas causas, salieron por el triunfo. Los 45 minutos complementarios tuvieron acción en ambas áreas y estuvieron repletos de gritos ahogados de gol. Ambos equipos generaron llegadas más dramáticas que otras, con los de Coapa provocando las más claras hasta el final, no obstante, ninguno pudo romper la igualdad definitiva.

Cruz Azul perdió una gran oportunidad de acercarse al liderato, en cambio, Pachuca ya los rebasó en esta jornada, están a merced de lo que haga Toluca ante San Luis, que podría superarlos con una victoria o empate y enviarlos al cuarto lugar. El América regresó a puestos de liguilla y terminarán la jornada en el séptimo escalón, pero siguen en la cuerda floja para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano con tres partidos por disputar.

