FIFA suma críticas por boletos y mapas de asientos en el Mundial 2026

La FIFA vuelve a estar en el centro de la polémica, ahora debido a los boletos y los mapas de asientos que, según aficionados, no coinciden con la ubicación real dentro de los estadios.

A las quejas previas sobre los altos precios de las entradas, se han sumado reclamos por la supuesta falta de precisión en los mapas orientativos, lo que ha generado molestia entre quienes aseguran no haber recibido la experiencia esperada tras pagar cantidades elevadas.

Las quejas no son nuevas para la FIFA

Este tipo de inconformidades no es completamente nuevo. En torneos anteriores organizados por la FIFA, como Copa Mundial de Rusia 2018 y la de Qatar 2022, también se registraron críticas relacionadas con la asignación de asientos, visibilidad limitada y diferencias entre lo prometido y lo recibido.

En cuanto a la forma de venta, el organismo rector del futbol mundial ha mantenido un sistema similar en sus últimas ediciones, los boletos se comercializan por fases, muchas veces sin que el comprador conozca con exactitud su asiento final, basándose únicamente en categorías y mapas aproximados del estadio.

Las quejas actuales han surgido principalmente en redes sociales y foros de aficionados de distintos países, especialmente entre seguidores que buscan asistir a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La FSE presenta queja

La FSE (Football Supporters Europe) ha presentado una queja formal contra la FIFA por los elevados precios de las entradas para el Mundial de este verano y la modificación de las zonas de compra. La organización, junto con Euroconsumers, acusa al organismo rector del futbol mundial de abusar de su posición de monopolio al fijar los precios del torneo y modificar sin previo aviso las zonas para los aficionados.

Aunque en diciembre la FIFA introdujo un número limitado de entradas más asequibles de 60 dólares tras las críticas generalizadas, la FSE considera que estas medidas son insuficientes.

El director de FSE, Ronan Evain, criticó la falta de diálogo por parte de la FIFA y afirmó que los aficionados se ven obligados a elegir entre pagar precios elevados o quedarse sin entradas, ya que asistir a ocho partidos puede costar desde más de 5 mil dólares en la categoría más económica hasta más de 12 mil en la más cara, cifras muy superiores a las del Mundial de Qatar 2022.

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