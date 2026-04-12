Domingo, 12 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 12 de abril de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Puedes consultar en esta nota la programación completa, para que no te pierdas un solo minuto de futbol este domingo

Por: Oralia López

La Liga MX tiene partidos como parte de la actividad de este domingo, en una jornada acompañada por duelos destacados en Europa. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La Liga MX tiene partidos como parte de la actividad de este domingo, en una jornada acompañada por duelos destacados en Europa. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El domingo 12 de abril de 2026 cierra el fin de semana con una agenda de futbol muy activa en distintas ligas del mundo, desde la Liga MX hasta los torneos más importantes de Europa. Hay partidos a lo largo de todo el día, de la mañana a la noche, para beneplácito de los aficionados.

En el futbol mexicano, Pumas se mide ante Mazatlán y Toluca se enfrenta a Atlético de San Luis. En el plano internacional, sobresalen duelos como Chelsea contra Manchester City en la Premier League y Athletic Club frente a Villarreal en LaLiga, además de la actividad de clubes destacados en la Serie A italiana.

Puedes consultar en esta nota la programación completa, para que no te pierdas un solo minuto de futbol este domingo.

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs Mazatlán | 12:00 | TUDN, ViX Premium, Las Estrellas |
  • Toluca vs San Luis | 19:00 | TUDN, Canal 5, ViX Premium |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Mineros Zacatecas vs Correcaminos | 17:00 | AYM Sports |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Osasuna vs Real Betis | 06:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

  • Mallorca vs Rayo Vallecano | 08:15 | SKY Sports |
  • Celta vs Real Oviedo | 10:30 | SKY Sports |
  • Athletic Club vs Villarreal | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Sunderland vs Tottenham | 07:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Nottingham Forest vs Aston Villa | 07:00 | FOX One, FOX+ |
  • Crystal Palace vs Newcastle | 07:00 | HBO MAX |
  • Chelsea vs Manchester City | 09:30 | FOX One, FOX |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Genoa vs Sassuolo | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Parma vs Napoli | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Bologna vs Lecce | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Como vs Inter Milan | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • FC Köln vs Werder Bremen | 07:30 | SKY Sports |
  • Stuttgart vs Hamburger SV | 09:30 | SKY Sports |
  • Mainz vs Freiburg | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

  • Columbus Crew vs Orlando City | 17:00 | Apple TV |
  • Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 19:00 | Apple TV |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Nice vs Le Havre | 09:15 | FOX One, Tubi |
  • Toulouse vs Lille | 09:15 | FOX One |
  • Lyon vs Lorient | 12:45 | FOX One |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • NEC Nijmegen vs Feyenoord | 06:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • AZ Alkmaar vs Heerenveen | 08:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Liga Argentina EN VIVO

  • Newell’s vs San Lorenzo | 12:00 | Fanatiz, Disney+ |
  • Platense vs Gimnasia Mendoza | 12:00 | Fanatiz, TyC Sports |
  • Atlético Tucumán vs Tigre | 14:30 | Fanatiz, Disney+ |
  • Huracán vs Rosario Central | 14:30 | Fanatiz, TyC Sports |
  • Racing vs River Plate | 17:00 | Fanatiz, Disney+ |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Athletico Paranaense vs Chapecoense | 08:00 | Fanatiz, ADN |
  • Botafogo vs Coritiba | 13:00 | Fanatiz |
  • Fluminense vs Flamengo | 15:00 | Fanatiz |
  • Corinthians vs Palmeiras | 15:30 | Fanatiz |
  • Cruzeiro vs Bragantino | 15:30 | Fanatiz |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones