El domingo 12 de abril de 2026 cierra el fin de semana con una agenda de futbol muy activa en distintas ligas del mundo, desde la Liga MX hasta los torneos más importantes de Europa. Hay partidos a lo largo de todo el día, de la mañana a la noche, para beneplácito de los aficionados.

En el futbol mexicano, Pumas se mide ante Mazatlán y Toluca se enfrenta a Atlético de San Luis. En el plano internacional, sobresalen duelos como Chelsea contra Manchester City en la Premier League y Athletic Club frente a Villarreal en LaLiga, además de la actividad de clubes destacados en la Serie A italiana.

Puedes consultar en esta nota la programación completa, para que no te pierdas un solo minuto de futbol este domingo.

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Mazatlán | 12:00 | TUDN, ViX Premium, Las Estrellas |

Toluca vs San Luis | 19:00 | TUDN, Canal 5, ViX Premium |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs Correcaminos | 17:00 | AYM Sports |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Osasuna vs Real Betis | 06:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Mallorca vs Rayo Vallecano | 08:15 | SKY Sports |

Celta vs Real Oviedo | 10:30 | SKY Sports |

Athletic Club vs Villarreal | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

Sunderland vs Tottenham | 07:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Nottingham Forest vs Aston Villa | 07:00 | FOX One, FOX+ |

Crystal Palace vs Newcastle | 07:00 | HBO MAX |

Chelsea vs Manchester City | 09:30 | FOX One, FOX |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Genoa vs Sassuolo | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Parma vs Napoli | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Bologna vs Lecce | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Como vs Inter Milan | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

FC Köln vs Werder Bremen | 07:30 | SKY Sports |

Stuttgart vs Hamburger SV | 09:30 | SKY Sports |

Mainz vs Freiburg | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

Columbus Crew vs Orlando City | 17:00 | Apple TV |

Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 19:00 | Apple TV |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Nice vs Le Havre | 09:15 | FOX One, Tubi |

Toulouse vs Lille | 09:15 | FOX One |

Lyon vs Lorient | 12:45 | FOX One |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Eredivisie EN VIVO

NEC Nijmegen vs Feyenoord | 06:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

AZ Alkmaar vs Heerenveen | 08:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Liga Argentina EN VIVO

Newell’s vs San Lorenzo | 12:00 | Fanatiz, Disney+ |

Platense vs Gimnasia Mendoza | 12:00 | Fanatiz, TyC Sports |

Atlético Tucumán vs Tigre | 14:30 | Fanatiz, Disney+ |

Huracán vs Rosario Central | 14:30 | Fanatiz, TyC Sports |

Racing vs River Plate | 17:00 | Fanatiz, Disney+ |

Partidos HOY domingo 12 de abril de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Athletico Paranaense vs Chapecoense | 08:00 | Fanatiz, ADN |

Botafogo vs Coritiba | 13:00 | Fanatiz |

Fluminense vs Flamengo | 15:00 | Fanatiz |

Corinthians vs Palmeiras | 15:30 | Fanatiz |

Cruzeiro vs Bragantino | 15:30 | Fanatiz |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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