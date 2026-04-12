El domingo 12 de abril de 2026 cierra el fin de semana con una agenda de futbol muy activa en distintas ligas del mundo, desde la Liga MX hasta los torneos más importantes de Europa. Hay partidos a lo largo de todo el día, de la mañana a la noche, para beneplácito de los aficionados.En el futbol mexicano, Pumas se mide ante Mazatlán y Toluca se enfrenta a Atlético de San Luis. En el plano internacional, sobresalen duelos como Chelsea contra Manchester City en la Premier League y Athletic Club frente a Villarreal en LaLiga, además de la actividad de clubes destacados en la Serie A italiana.Puedes consultar en esta nota la programación completa, para que no te pierdas un solo minuto de futbol este domingo.Osasuna vs Real Betis | 06:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF