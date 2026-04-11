El delantero de México que podría perderse el Mundial 2026

Hay otro delantero de México que podría perderse el Mundial 2026. El futuro de Hirving “Chucky” Lozano se mantiene como una incógnita después de que se dijera que el jugador abandonó el San Diego FC a raíz de una discusión con la directiva y el cuerpo técnico del equipo estadounidense. Dicha situación lo deja con pie y medio fuera de la convocatoria final de Javier “El Vasco” Aguirre para la Copa del Mundo y, además, una discusión entre ellos lo habría "condenado" a no ser considerado.

Lo que se dice sobre la discusión del “Chucky” en el San Diego FC

Primero, una discusión con el técnico del club californiano, Mikey Varas, provocó que la relación entre San Diego y Lozano se rompiera. Al no ser considerado para el primer equipo y no sumar minutos, su presencia en la Selección Mexicana corre riesgo, a pesar del deseo del Vasco de llamarlo a jugar con el Tri.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Gibrán Araige, “El Vasco” Aguirre habló con el "Chucky" para manifestarle su intención de llevarlo a la Copa del Mundo, siempre y cuando estuviera en activo con su club.

"Hubo una charla entre Javier Aguirre y el ‘Chucky’ Lozano hace unos meses por todo este problema que tuvo en San Diego. Tengo entendido que San Diego buscaba rescindir el contrato y, obviamente, pues tratar de llegar a un arreglo, porque todavía tiene contrato por un par de años más", reveló Araige en el programa Insiders.

Sin embargo, la respuesta de Chucky no habría sido del agrado del Vasco.

"El Chucky dijo: 'a mí me pagas todo mi contrato, todo, completito'. Y ahí fue cuando hubo una charla entre Javier Aguirre y el Chucky donde el 'Vasco' le dijo: "A ver, a mí me interesas, te tengo en la órbita para ir al Mundial, pero necesito que juegues". Pero el Chucky le dijo que no", agregó el reportero de Televisa.

Lo que debes saber sobre el Mundial 2026

El Mundial 2026 está pactado para arrancar el próximo 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, a realizarse en el Estadio Azteca.

Luego, tras más de 100 partidos, la final está programada para el 19 de julio en el Estadio MetLife en Nueva Yok/Nueva Jersey, en Estados Unidos. Será la primera vez que tres países compartan la organización del mayor torneo de selecciones, y también la primera que contará con 48 selecciones participantes.

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