Liga MX: ¿Cuándo anunciarán el calendario del Apertura 2026?

La Liga MX ya cerró el telón del Clausura 2026 con el campeonato de Cruz Azul, que derrotó a Pumas en la final para conquistar su décimo título de liga. Con el torneo recién concluido, la atención de los aficionados comienza a centrarse en el siguiente semestre y una de las principales incógnitas es la publicación del calendario oficial del Apertura 2026.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol todavía no ha revelado de manera formal las fechas y horarios de cada jornada, ya existen algunos detalles importantes sobre el próximo campeonato y el posible momento en que se anunciará el rol de partidos.

El Apertura 2026 ya tiene fechas definidas

Semanas atrás, durante la Asamblea de Dueños, se confirmó que el Apertura 2026 arrancará el jueves 16 de julio , apenas unos días después de la Copa del Mundo 2026. Por su parte, la Gran Final está programada para disputarse el 13 de diciembre.

Además, la fase final comenzará el 19 de noviembre con los encuentros correspondientes a los cuartos de final, en un calendario que buscará ajustarse a la actividad internacional y a los compromisos de selección nacional.

¿Cuándo se publicará el calendario oficial?

Hasta ahora, la Liga MX no ha hecho oficial el calendario completo del torneo. Sin embargo, distintas versiones apuntan a que será durante junio cuando la Federación Mexicana de Futbol presente finalmente el programa de partidos del Apertura 2026.En años anteriores, el anuncio del calendario se realizó en transmisiones especiales o durante eventos de gran audiencia en televisión abierta . En esta ocasión, muchos esperaban que se diera a conocer durante la final entre Pumas y Cruz Azul, algo que finalmente no ocurrió.

El Mundial 2026 podría marcar el anuncio

Uno de los escenarios probables para la presentación del calendario sería el 11 de junio, fecha en la que se inaugurará la Copa del Mundo en el Estadio Banorte. Ese mismo día también se disputará el encuentro entre México y Sudáfrica.

La expectativa crece debido a que diversos reportes señalan que el duelo inaugural del Apertura 2026 podría ser entre Atlante y América, por lo que el marco mundialista sería ideal para promocionar el arranque de la nueva temporada del futbol mexicano .

SV