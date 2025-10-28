Selección Mexicana de negro, filtran tercer jersey para el Mundial 2026

La Selección Mexicana aún perfila el grupo de futbolistas que será parte del equipo que competirá en el Mundial 2026, en el que será sede de la competición. El equipo de Javier Aguirre viene de una seguidilla de partidos sin victoria, sin embargo, el aficionado mexicano se encuentra esperanzado de poder avanzar a instancias insospechadas en la competición más grande de futbol, al menos a nivel de selecciones.

Y, mientras algunos debaten cuáles nombres deberán ser parte de esa lista final para la competición, en redes sociales comienza a circular el supuesto tercer uniforme del Tri.

Recordemos que la Selección Mexicana es vestida por la marca alemana Adidas, y para el tercer jersey para el Mundial 2026, dicha empresa trabajó junto a Someone Somewhere, una marca de ropa que trabaja con artesanos de éxico, buscando combinar la calidad de dichas creaciones rurales con materiales y diseños tradicionales.

La playera compartida por el portal Footyheadlines como supuesto tercer uniforme oficial para México en el Mundial 2026 es predominantemente negra con gráficos de dos letras: "M" y "X" a través de una tipografía "azteca" que busca elevar la identidad mexicana. Detrás del elegante jersey estarían las manos de artesanos rurales.

El cuello del jersey es en "v" y ligeramente estilizado por una línea verde que hace juego en las mangas marcando los bordes. De cuello a hombros aparecen las tres líneas distintivas de Adidas, en una combinación de verde, blanco y rojo. De igual forma, el logo de Adidas con tres hojas también tiene esta partición que hace referencia a la bandera mexicana.

Con ello, la Selección Mexicana volvería a vestir de negro para aquellos partidos en los que se considere utilizar la tercera equipación.

