Mariana Bernal y Andrea Becerra, las arqueras mexicanas que apuntan al oro olímpico

Mariana Bernal, la arquera que desafió a la número uno y alcanzó la gloria

Sin imaginarlo, Mariana Bernal se convirtió en una de las referentes más fuertes del Tiro con Arco Compuesto mexicano. En este 2025, la jalisciense consiguió múltiples medallas en las distintas paradas del serial de Copa del Mundo de la disciplina, pero su logro más importante fue haber vencido en la Final a la número uno en el mundo, su paisana Andrea Becerra, quien lidera la Selección Mexicana.

Para Bernal, el presente año ha sido todo un sueño y destaca que los éxitos cosechados no son solo gracias a su desempeño, ya que detrás de ella hay todo un equipo de trabajo que la incentiva a ser mejor cada día.

“Este 2025 sido un sueño. Hace mucho tiempo me llegué a plantear ser campeona en una Copa del Mundo. Pero nunca me imaginé que este año se me fuera a dar, porque es un logro de años. Si ustedes me preguntan, ‘¿cuántos meses te preparaste?’ Pues no es algo de meses, es algo de años. Desde hace once años estoy en este deporte, me tocó prepararme para llegar hasta donde estoy, para ser quien soy, para tirar como estoy tirando, entonces, por todo eso, estoy muy feliz.”

“La clave está en la comunicación y en el trabajo en equipo. Siento que es algo que sí nos ayudó mucho durante toda la temporada. Pero, de igual forma, debemos de ser muy constantes, trabajar más duro y meterle más dedicación, no solo en el campo de tiro, sino también, en el área de preparación física, nutricional, mental, todos esos aspectos son muy importantes, y siento que sí suman totalmente”, comentó Bernal.

Tras culminar la temporada de competencias de mayor jerarquía, Mariana ya direcciona su visión hacia el ciclo olímpico que está a punto de iniciar. Recordando que, la modalidad de Tiro con Arco Compuesto se integrará de manera inédita al calendario olímpico en Los Ángeles 2028, por lo que las arqueras mexicanas saben que tienen una gran oportunidad de conseguir el oro, puesto que se reconocen así mismas como el rival a vencer.

“Empieza el ciclo olímpico para nosotros los compuestos. Estamos muy contentos de que, finalmente, ya somos parte del calendario olímpico. El siguiente año empiezan Centroamericanos, luego Panamericanos y después, los Juegos Olímpicos, ojalá podamos llegar a Los Ángeles. Me siento agradecida de formar parte de la Selección Mexicana y es totalmente es un privilegio escuchar el himno nacional, así que trataré de conseguirlo en el escenario grande.”

“Sin duda, nosotras sabemos que somos el rival por vencer, por eso mismo nos preparamos mucho, porque sabemos que siempre nos van a querer derrotar, pero nosotras vamos con todo. Esa presión que uno mismo se mete, siento que debemos de mantenernos tranquilas porque tú sabes que estás llevando una buena preparación y que vas a llegar muy bien, con eso ya lo tienes”, finalizó Mariana.

Logros de Mariana Bernal en el 2025

Final de Copa del Mundo: Oro individual.

Campeonato mundial en Corea: Oro por equipos femenil.

Primera etapa de Copa del Mundo: Oro en equipos femenil y Bronce en individua.

Segunda etapa del Copa del Mundo: Oro por equipos femenil.

Tercera etapa de Copa del Mundo: Plata por equipos femenil.

Andrea Becerra, orgullo jalisciense y reina del arco compuesto mundial

Andrea Becerra carga sobre sus hombros con la responsabilidad y el orgullo de ser la mejor atleta jalisciense en la actualidad. A lo largo del 2025, en toda competencia en la que se presentó, se trajo consigo, al menos, una medalla. Por si fuera poco, se convirtió en la mejor arquera de Tiro con Arco Compuesto al convertirse en la número uno en el rankin mundial y el Gobierno de Jalisco la reconoció con el Premio Estatal del Deporte.

La nacida en Guadalajara relata que, aunque ahora parece que todos los logros fueron fáciles de conseguir, la realidad es que atravesó por varios tropiezos y algunos fracasos que le ayudaron a forjar su carácter hasta convertirse en la mejor del mundo.

“Todavía, cada que me preguntan qué se siente ser la número uno nunca sé qué decir. Siento muchísimo orgullo, un ranking que parece que se hizo fácil, pero detrás de él hay muchísimos años de trabajo, y estoy muy contenta porque, ahora sí que es mi mayor sueño hecho realidad. Empecé hace, más o menos, catorce años en Code Revolución, ahí tiré mi primera flecha y ha sido un proceso muy largo desde Olimpiadas Nacionales, Selección Nacional Juvenil, Selección Nacional Mayor en 2018 y definitivamente he ido de menos a más.”

“Sufrí muchas derrotas, lloré demasiadas lágrimas, también he tenido muchas satisfacciones, pero sí creo que ha sido un poquito más de tristeza que felicidad. Ahorita me toca, a lo mejor, disfrutar un poco más de los frutos de todos estos años de esfuerzo, y aunque todavía tengo derrotas y me siguen doliendo, estoy muy contenta de a dónde he podido llegar".

Andrea reconoce que no pudo haber existido otro mejor momento que el que está viviendo el Tiro con Arco Compuesto mexicano para llegar a competir a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, recordando que en esta edición apenas se integrará dicha modalidad. Por lo que, espera que el equipo azteca haga sonar el himno nacional en un escenario tan importante.

“Somos muy privilegiados de que no solamente se dio en este año, el tener la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos, sino que, además, se dio en el mejor momento para el tiro con arco compuesto en la historia de México. Tenemos a Sebastián García, quien está entre el top diez y quince, a dos mexicanas que se encuentran en el top cinco mundial. Somos el sexto mejor equipo mundial en mixto, y estoy segurísima de que vamos a seguir subiendo en el ranking, nos ha estado yendo muy bien. Entonces, qué padre que nos haya tocado en el mejor momento para México".

“Se vienen muy buenos resultados, se vienen medallas, yo espero y estoy segura de que vamos a lograr la clasificación olímpica a Los Ángeles y, obviamente, vamos en busca de esa medalla de oro junto con los demás que conformarán la Selección. Todos estamos bajo ese objetivo y vamos a trabajar para eso".

Logros de Andrea Becerra en 2025

Premio Estatal de Deporte 2025

Campeonato Mundial Corea: Oro individual femenil.

Campeonato Mundial Corea: Oro por equipos femenil.

Campeonato Mundial Corea: Bronce por equipo mixto.

World Games: Oro individual femenil.

World Games: Bronce por equipo mixto.

