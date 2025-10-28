La Selección Mexicana Sub-17 Femenil volverá a la acción este miércoles 29 de octubre a las 13:00 horas, cuando se mida ante Paraguay en los Octavos de Final del Mundial de la categoría, en un duelo que marcará el destino del equipo tricolor en su sueño por regresar a una Final.

Después de dos ediciones sin superar la fase de grupos, el representativo mexicano llega a esta instancia con una mezcla de ilusión y revancha. No clasificaban a la ronda eliminatoria desde 2018, año inolvidable para el futbol femenil mexicano, pues además de avanzar, el conjunto azteca alcanzó el partido por el título, firmando la mejor actuación de su historia.

En el actual torneo, México finalizó en el segundo lugar del Grupo B, con seis puntos producto de dos victorias y una derrota. Tras un debut complicado ante Corea del Norte, donde cayeron por 2-0, la escuadra dirigida por Miguel Gamero mostró carácter y solidez defensiva en sus siguientes compromisos. Vencieron 1-0 a Países Bajos y Camerún, asegurando así su boleto a la fase de eliminación directa.

Entre las figuras que más han destacado en el combinado nacional se encuentra Citlalli Reyes, quien se ha convertido en la goleadora del equipo con dos anotaciones y en una de las principales armas ofensivas del Tri. En la portería, Valentina Murrieta ha sido determinante, con atajadas clave que las han mantenido con vida en momentos de máxima tensión.

Por su parte, Paraguay llegó a los Octavos luego de firmar una sólida fase de grupos. Las guaraníes terminaron segundas del Grupo F, tras sumar siete puntos. Derrotaron 2-1 a Zambia, golearon 4-1 a Nueva Zelanda, y empataron 1-1 ante Japón, uno de los equipos más fuertes del certamen.

El duelo entre México y Paraguay será inédito dentro de la historia del Mundial Sub-17 Femenil, por lo que ambas selecciones se enfrentarán sin antecedentes previos. Este elemento añade un toque especial al encuentro, donde el análisis y la adaptación táctica serán fundamentales.

Más allá del reto inmediato, este compromiso representa una oportunidad simbólica para el Tri Femenil Sub-17. Desde la gesta de 2018, cuando México sorprendió al mundo al alcanzar la final del torneo, la Selección no ha logrado replicar ese nivel de protagonismo. En caso de superar a las sudamericanas, Italia las estará esperando en los Cuartos de Final.

Horario, fecha y transmisión

Miércoles 29 de octubre

México vs Paraguay | 13:00 horas

Transmisión: TUDN y VIX

