Chivas, con el futuro en sus manos

El Club Deportivo Guadalajara mantiene el control total de su destino en el Apertura 2025. Con solo dos jornadas por disputar en la Fase Regular, el equipo de Gabriel Milito tiene en sus manos la posibilidad de asegurar un lugar directo en los Cuartos de Final, sin necesidad de depender de otros resultados. Para lograrlo, el Rebaño deberá ganar sus dos últimos compromisos ante Pachuca y Monterrey.

El panorama es claro. Con seis puntos más, Chivas se metería entre los seis mejores de la clasificación con 29 puntos. Sin embargo, cualquier tropiezo podría complicar su camino y obligarlo a mirar de reojo los resultados de otros equipos que también pelean por un lugar privilegiado, como los Tuzos y Tijuana.

Por primera vez en todo el torneo, el cuadro tapatío se ubica dentro de la zona de Liguilla directa y su estadía a la Fase Final está amarrada. Después de varios tropiezos y resultados no tan favorables, los rojiblancos mostraron de ir de menos a más en el torneo, pero en caso de no obtener los puntos necesarios, se tendrán que conformar con disputar el Play-In.

El primer gran reto lo afrontará este domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas, cuando Chivas visite a los Tuzos en el Estadio Hidalgo, un inmueble que luce prometedor para los rojiblancos, ya que no pierden ahí desde el Clausura 2022. En sus últimas tres visitas han obtenido resultados positivos con dos victorias y un empate, una racha que buscarán extender para acercarse a su objetivo.

Una victoria frente a los hidalguenses dejaría al Guadalajara con una posición envidiable, ya que llegaría a la última jornada dependiendo únicamente de sí mismo para sellar su pase a los Cuartos de Final. Pero si el conjunto tapatío empata o pierde, el panorama se tornará más complicado.

En ese escenario, estaría obligado a vencer a Monterrey en la jornada 17 y, además, esperar que Pachuca no sume de a tres en su último encuentro que será contra Santos. A eso se suma otro factor, ya que Chivas también necesitaría que los Xolos igualen o pierdan en alguno de sus dos partidos restantes para conservar sus opciones de clasificación directa.

Así, Chivas se prepara para uno de los momentos decisivos del semestre. Si logra mantener su buena racha en el Hidalgo y cerrar con autoridad en casa ante Rayados, el Rebaño estará asegurando su lugar en los Cuartos de Final, después de dos campañas de ausencia.

