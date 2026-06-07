La madrugada de este domingo, la selección de futbol de Irán finalmente aterrizó en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde establecerá su campamento durante la Copa Mundial de la FIFA en medio de tensiones diplomáticas y trabas logísticas por parte de Estados Unidos.

El contingente iraní arribó sobre las 5:00 horas local al Aeropuerto Internacional de Tijuana y después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunciase que quince integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos a poco más de una semana de su debut en el Mundial 2026.

Desde la terminal aérea, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, quienes no hicieron declaraciones, se trasladaron a su lugar de concentración en esta ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos.

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Embajador de Irán en México señala desventajas para su selección por restricciones de EU

De acuerdo con el funcionario iraní, quienes sí obtuvieron autorización migratoria "cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día".

Por ello, afirmó que estas condiciones generan una desventaja frente a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus sedes y reducir los tiempos de traslado.

"Es un desafío para nuestros jugadores", afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

Aunque la llegada de la selección iraní se produjo a primeras horas del día, un reducido grupo de aficionados se congregó en el aeropuerto para dar la bienvenida al equipo, algunos portando banderas iraníes y teléfonos móviles para intentar captar imágenes de los futbolistas.

El recibimiento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por autoridades de distintos niveles de gobierno.

Las restricciones aplicadas por Estados Unidos obligaron a las autoridades deportivas y a los organizadores a diseñar mecanismos especiales para garantizar el traslado de jugadores, entrenadores y personal acreditado.

Irán jugará su primer partido del Mundial el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

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MB