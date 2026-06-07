América hace oficial la llegada de Guillermo Almada

Cuatro días después de anunciar la salida de André Jardine, el Club América confirmó de manera oficial la contratación de Guillermo Almada como nuevo director técnico del primer equipo. El estratega uruguayo asumirá el mando de las Águilas con el objetivo de mantener al club en la pelea por los títulos y dar continuidad a un proyecto que se ha caracterizado por el protagonismo en los últimos años.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en las redes sociales de la institución azulcrema, donde se destacó la trayectoria del entrenador sudamericano, quien llega procedente del futbol español tras su más reciente experiencia con el Real Oviedo.

América apuesta por la experiencia de Almada

En su mensaje oficial, el club resaltó el recorrido de Guillermo Almada en distintas ligas y reconoció los logros obtenidos a lo largo de su carrera. Entre ellos sobresalen el campeonato del Apertura 2022 de la Liga MX y la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024, títulos que fortalecieron su prestigio dentro del futbol mexicano.

Asimismo, América informó que el técnico de 57 años se incorporará en los próximos días a las instalaciones de Coapa para comenzar la planeación de la próxima temporada junto con su cuerpo técnico.

La directiva azulcrema confía en que la metodología de trabajo y la propuesta ofensiva que han caracterizado a Almada puedan contribuir a mantener al equipo entre los principales contendientes tanto en el ámbito nacional como internacional.

COMUNICADO OFICIAL



Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores… pic.twitter.com/N7gpeJmMsZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

SV