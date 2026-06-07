Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca

A cinco días del arranque de la Copa del Mundo 2026, miles de aficionados ya cuentan los días para ver a las mejores selecciones del planeta en acción. Aunque muchos no lograron conseguir boletos para los encuentros que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá, podrán seguir varios de los compromisos más atractivos a través de la señal abierta de TV Azteca.La televisora confirmó una programación que incluye los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos, además de encuentros protagonizados por potencias como Brasil, Argentina, España, Inglaterra y Países Bajos.La cobertura arrancará el jueves 11 de junio con el debut del Tricolor frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, los dirigidos por Javier Aguirre volverán a la pantalla de TV Azteca el 18 de junio para enfrentar a República de Corea en Guadalajara y el 24 de junio para disputar su último compromiso de la fase de grupos.Calendario de México por TV Azteca:Brasil, Argentina, España e Inglaterra también estarán en pantalla abiertaAdemás de los encuentros del conjunto nacional, TV Azteca ofrecerá una selección de duelos internacionales de gran atractivo durante la fase de grupos.Entre ellos destacan las presentaciones de Brasil ante Marruecos y Haití, el choque entre Argentina y Argelia, así como los compromisos de Inglaterra, España, Países Bajos y Uruguay.Con esta programación, TV Azteca tendrá una presencia importante durante la primera ronda del Mundial 2026, llevando a la audiencia mexicana varios de los encuentros más esperados del torneo sin costo adicional a través de televisión abierta.SV