Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca

A cinco días del arranque de la Copa del Mundo 2026, miles de aficionados ya cuentan los días para ver a las mejores selecciones del planeta en acción. Aunque muchos no lograron conseguir boletos para los encuentros que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá, podrán seguir varios de los compromisos más atractivos a través de la señal abierta de TV Azteca.

La televisora confirmó una programación que incluye los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos , además de encuentros protagonizados por potencias como Brasil, Argentina, España, Inglaterra y Países Bajos.

Los partidos de México que transmitirá TV Azteca

La cobertura arrancará el jueves 11 de junio con el debut del Tricolor frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, los dirigidos por Javier Aguirre volverán a la pantalla de TV Azteca el 18 de junio para enfrentar a República de Corea en Guadalajara y el 24 de junio para disputar su último compromiso de la fase de grupos.

Calendario de México por TV Azteca:

11 de junio | México vs Sudáfrica | 13:00 horas

18 de junio | México vs República de Corea | 19:00 horas

24 de junio | México vs República Checa | 19:00 horas

Brasil, Argentina, España e Inglaterra también estarán en pantalla abierta

Además de los encuentros del conjunto nacional, TV Azteca ofrecerá una selección de duelos internacionales de gran atractivo durante la fase de grupos.

Entre ellos destacan las presentaciones de Brasil ante Marruecos y Haití, el choque entre Argentina y Argelia, así como los compromisos de Inglaterra, España, Países Bajos y Uruguay.

Calendario completo de transmisiones de TV Azteca

11 de junio | México vs Sudáfrica | 13:00 horas

12 de junio | Estados Unidos vs Paraguay | 19:00 horas

13 de junio | Brasil vs Marruecos | 16:00 horas

14 de junio | Países Bajos vs Japón | 14:00 horas

16 de junio | Argentina vs Argelia | 19:00 horas

17 de junio | Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas

18 de junio | México vs República de Corea | 19:00 horas

19 de junio | Brasil vs Haití | 19:00 horas

20 de junio | Países Bajos vs Suecia | 11:00 horas

21 de junio | España vs Arabia Saudí | 10:00 horas

22 de junio | Noruega vs Senegal | 18:00 horas

23 de junio | Colombia vs República Democrática del Congo | 20:00 horas

24 de junio | República Checa vs México | 19:00 horas

25 de junio | Ecuador vs Alemania | 14:00 horas

26 de junio | Uruguay vs España | 18:00 horas

27 de junio | Panamá vs Inglaterra | 15:00 horas

27 de junio | Colombia vs Portugal | 17:30 horas

Con esta programación, TV Azteca tendrá una presencia importante durante la primera ronda del Mundial 2026 , llevando a la audiencia mexicana varios de los encuentros más esperados del torneo sin costo adicional a través de televisión abierta.

SV