Domingo, 07 de Junio 2026

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Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca

La televisora confirmó una amplia cobertura de la fase de grupos del Mundial 2026 por señal abierta.

Por: SUN .

Los aficionados podrán seguir varios de los encuentros más atractivos del torneo sin necesidad de boletos. IMAGO7.

Los aficionados podrán seguir varios de los encuentros más atractivos del torneo sin necesidad de boletos. IMAGO7.

A cinco días del arranque de la Copa del Mundo 2026, miles de aficionados ya cuentan los días para ver a las mejores selecciones del planeta en acción. Aunque muchos no lograron conseguir boletos para los encuentros que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá, podrán seguir varios de los compromisos más atractivos a través de la señal abierta de TV Azteca.

La televisora confirmó una programación que incluye los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos, además de encuentros protagonizados por potencias como Brasil, Argentina, España, Inglaterra y Países Bajos.

Los partidos de México que transmitirá TV Azteca

La cobertura arrancará el jueves 11 de junio con el debut del Tricolor frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, los dirigidos por Javier Aguirre volverán a la pantalla de TV Azteca el 18 de junio para enfrentar a República de Corea en Guadalajara y el 24 de junio para disputar su último compromiso de la fase de grupos.

Calendario de México por TV Azteca:

  • 11 de junio | México vs Sudáfrica | 13:00 horas
  • 18 de junio | México vs República de Corea | 19:00 horas
  • 24 de junio | México vs República Checa | 19:00 horas

Brasil, Argentina, España e Inglaterra también estarán en pantalla abierta

Además de los encuentros del conjunto nacional, TV Azteca ofrecerá una selección de duelos internacionales de gran atractivo durante la fase de grupos.

Entre ellos destacan las presentaciones de Brasil ante Marruecos y Haití, el choque entre Argentina y Argelia, así como los compromisos de Inglaterra, España, Países Bajos y Uruguay.

Calendario completo de transmisiones de TV Azteca

  • 11 de junio | México vs Sudáfrica | 13:00 horas
  • 12 de junio | Estados Unidos vs Paraguay | 19:00 horas
  • 13 de junio | Brasil vs Marruecos | 16:00 horas
  • 14 de junio | Países Bajos vs Japón | 14:00 horas
  • 16 de junio | Argentina vs Argelia | 19:00 horas
  • 17 de junio | Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas
  • 18 de junio | México vs República de Corea | 19:00 horas
  • 19 de junio | Brasil vs Haití | 19:00 horas
  • 20 de junio | Países Bajos vs Suecia | 11:00 horas
  • 21 de junio | España vs Arabia Saudí | 10:00 horas
  • 22 de junio | Noruega vs Senegal | 18:00 horas
  • 23 de junio | Colombia vs República Democrática del Congo | 20:00 horas
  • 24 de junio | República Checa vs México | 19:00 horas
  • 25 de junio | Ecuador vs Alemania | 14:00 horas
  • 26 de junio | Uruguay vs España | 18:00 horas
  • 27 de junio | Panamá vs Inglaterra | 15:00 horas
  • 27 de junio | Colombia vs Portugal | 17:30 horas

Con esta programación, TV Azteca tendrá una presencia importante durante la primera ronda del Mundial 2026, llevando a la audiencia mexicana varios de los encuentros más esperados del torneo sin costo adicional a través de televisión abierta.

SV

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