Seguidores del Sporting de Gijón cuestionan la gestión del Grupo Orlegi

El descontento con el Grupo Orlegi ha trascendido las fronteras del fútbol mexicano. Esta vez, las críticas se han hecho oír en España, donde la afición del Real Sporting de Gijón ha levantado la voz para denunciar una gestión que consideran perjudicial para el futuro del club.

Mediante un comunicado difundido este jueves, la Unión de Peñas Sportinguistas realizó una severa evaluación del rumbo que ha tomado la institución desde la llegada del grupo mexicano a la propiedad.

Para el colectivo de aficionados, los cuatro años bajo la administración de Orlegi arrojan más incertidumbre que avances.

En su balance, subrayan que el Sporting ha pasado gran parte de este periodo anclado en la zona baja de la clasificación, con la preocupación constante por el descenso y sin aspiraciones claras de crecimiento deportivo.

El reciente nombramiento de José Riestra como presidente sitúa al club en un momento decisivo. A juicio de UNIPES, este escenario exige algo más que mensajes optimistas: reclaman una inversión económica contundente que respalde al cuerpo técnico y permita reforzar la plantilla en posiciones estratégicas.

“Es el momento de reforzar la plantilla, ahora que la tabla indica que aún estamos a tiempo de aspirar a todo. No nos arrepintamos en mayo de un esfuerzo que no hayamos hecho ahora”, señala el comunicado.

Más allá del plano deportivo, el texto pone de manifiesto una relación deteriorada entre la directiva y la afición. Las peñas denuncian la falta de diálogo, la ausencia de un proyecto a largo plazo y la escasa voluntad de integrar a la masa social en la construcción del futuro del club.

El comunicado concluye con un llamado urgente a la reacción. Para UNIPES, el silencio ya no es una opción ante un rumbo que consideran una amenaza para la estabilidad del Sporting. Exigen decisiones inmediatas y cambios visibles antes de que el daño sea irreversible.

