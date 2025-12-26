La Liga MX presumió cifras históricas en el mercado de fichajes rumbo al Torneo Apertura 2025; sin embargo, el récord de transferencias también dejó al descubierto una realidad desigual dentro del futbol mexicano, donde solo unos cuantos clubes concentran la mayor parte de la inversión.

De acuerdo con los datos oficiales, para el inicio de la Temporada 2025-2026 se registraron 61 transferencias nacionales, con un monto total de mil 392.18 millones de pesos , lo que representó un incremento del 34 por ciento respecto al Apertura 2024. Aunque la cifra marca el punto más alto en los torneos Apertura y confirma una tendencia ascendente, el gasto volvió a estar dominado por los equipos considerados "grandes", mientras que la mayoría de las instituciones mantuvo políticas de fichajes más limitadas.

Esta situación también se reflejó en el mercado internacional, donde se contabilizaron 58 transferencias por un total de 47.5 millones de dólares. La atención mediática se centró en nombres de peso como Ángel Correa (Tigres), Allan Saint-Maximin (América), Anthony Martial (Rayados), Joao Pedro (Atlético de San Luis) y Nicolás Castro (Toluca), refuerzos que, en su mayoría, llegaron a clubes con mayor poder económico y capacidad de inversión.

Más allá del récord, el contexto genera debate de cara al 2026, año mundialista. La Liga MX afrontará un calendario atípico, ya que la Liguilla se disputará sin seleccionados nacionales, lo que podría afectar el nivel competitivo y el espectáculo en la fase más importante del torneo. En contraste, los clubes sí podrán utilizar a todos sus extranjeros disponibles, lo que abre nuevamente la discusión sobre el equilibrio deportivo y la dependencia del talento foráneo.

Así, aunque la inversión coloca a la Liga MX como uno de los mercados más atractivos del continente, el reto sigue siendo traducir esos números en una competencia más pareja, donde el gasto no vuelva a marcar una brecha tan evidente entre los clubes.

OF