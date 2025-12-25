Arrestan a jugador de futbol americano por dispararle a compañero

La ciudad de Dallas, Texas, quedó impactada tras darse a conocer un hecho violento ocurrido durante una celebración de la secundaria South Oak Cliff, equipo que había obtenido el campeonato estatal. En el festejo, Xavier Mayfield presuntamente realizó un disparo que hirió a uno de sus compañeros.

Según el informe de la policía, los agentes respondieron a un llamado alrededor de las 21:32 horas del sábado. El documento oficial indica que el disparo fue accidental y tuvo lugar durante una reunión de jóvenes.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a Mayfield en el baño del segundo piso de la vivienda, portando un rifle. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se habría acercado a su compañero y, al momento de girarse, el arma se accionó de manera involuntaria, impactando en el cuello del joven.

En su declaración jurada, Mayfield señaló que su intención inicial era trasladar al herido a un hospital; sin embargo, al notar la gravedad del sangrado, optó por comunicarse al 911.

Tras la intervención de las autoridades, el joven de 18 años fue detenido y permanece recluido en la cárcel del condado de Dallas, acusado de agresión agravada con un arma mortal.

Cabe destacar que, en la final estatal ante Richmond Randle, Xavier Mayfield tuvo una actuación determinante al conseguir una intercepción clave para la victoria de South Oak Cliff.

