La Temporada 2025-26 de la Premier League continúa su curso; incluso, después de la Navidad. En caso de que te interese, te dejamos el horario y canales para ver EN VIVO el juego del Boxing Day Manchester United vs Newcastle.

Sigue la Premier League con el Boxing Day

Luego de 17 intensas jornadas, se pone en marcha la número 18, es decir, la primera vuelta de la campaña está cada vez más cerca de terminar, y esto coincide con el Boxing Day, en el que los amantes del futbol inglés pueden ver futbol el día después de Navidad este 26 de diciembre.

Se trata de una de las fechas más esperadas en la Premier League, aunque la edición este año será completamente diferente.

Este 2025, se jugará un solo partido durante esta celebración, por el tema de los derechos de transmisión.

Aunque el duelo será más que atractivo porque se enfrentan dos equipos que se encuentran peleando por escalar posiciones y acercar a los puestos europeos.

Horario y canales para ver EN VIVO el Manchester United vs Newcastle del Boxing Day

Fecha: Viernes 26 de diciembre de 2025

Viernes 26 de diciembre de 2025 Hora: 14:00

14:00 Estadio: Old Trafford

Old Trafford Transmisión: FOX One

Los números de la Premier League antes del Boxing Day

De momento, hasta este 26 de diciembre, el Arsenal marcha como líder de la tabla general con 39 puntos, pero le siguen los pasos de cerca el Manchester City (37) y el Aston Villa (36).

Los Gunners, los Citizens y los Villans protagonizan la pelea por el título del futbol inglés, ya que los demás equipos se encuentran más abajo en la clasificación.

En la lucha por los puestos para las competiciones europeas, están el Chelsea, el Liverpool, el Sunderland, el Manchester United y el Crystal Palace.

Mientras que, en la batalla por no descender, aparecen el Wolverhampton, el Burnley, el West Ham y el Nottingham Forest.

En las estadísticas individuales, Erling Haaland (Manchester City) encabeza la tabla de los máximos goleadores con 19 anotaciones.

Igor Thiago (Brentford), con 11, y Antoine Semenyo (Bournemouth) y Hugo Ekitiké, ambos con ocho, son los siguientes en el listado.

La Fecha 18 de la Liga de Inglaterra está por comenzar y será más que vibrante por todas las luchas que se están dando de cara al inicio de la segunda vuelta.

Hoy se pondrá en marcha una nueva jornada, con uno de los festejos más importantes en el Reino Unido .

