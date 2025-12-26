Resumen 2025: Eagles y fichajes bomba en la Liga MX, entre lo destacado de febrero en el deporte

Febrero de 2025 quedará grabado en la historia del deporte internacional por el triunfo de los Philadelphia Eagles en la NFL, terremotos en el mercado de fichajes de la NBA y el futbol europeo, y un fichaje bomba legendario en la Liga MX con la llegada del español Sergio Ramos. Este es el resumen 2025 del segundo mes del año.El 9 de febrero, el Caesars Superdome de Nueva Orleans fue testigo de la hegemonía de la Conferencia Nacional. Los Philadelphia Eagles humillaron a los Kansas City Chiefs (40-22), sumando así su segundo trofeo Vince Lombardi.En un movimiento que nadie vio venir, el 2 de febrero se anunció que la estrella eslovena, Luka Dončić, llega al equipo de Los Ángeles. Este traspaso redefine el equilibrio de poder en la NBA y ha generado una reacción masiva en la afición global, posicionando a los Lakers como favoritos inmediatos al anillo.El 3 de febrero, el "Bebote" dio el salto definitivo. Tras una etapa goleadora en el Feyenoord de los Países Bajos, el AC Milan pagó 41 millones de dólares por el delantero mexicano, quien busca emular las glorias de los grandes atacantes del cuadro rossonero.Ese mismo día, el histórico capitán español y campeón del mundo, Sergio Ramos, aterrizó en México para vestir la camiseta de los Rayados de Monterrey. Su llegada para el Clausura 2025 y el Mundial de Clubes representó uno de los fichajes más mediáticos en la historia del futbol profesional mexicano.El 11 de febrero, en la ida de la eliminación directa, el Real Madrid firmó otra remontada épica. Perdían ante el Manchester City, pero la jerarquía de Jude Bellingham y Brahim Díaz selló el triunfo merengue por 3-2.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF