Resumen 2025: Eagles y fichajes bomba en la Liga MX, entre lo destacado de febrero en el deporte

Febrero de 2025 quedará grabado en la historia del deporte internacional por el triunfo de los Philadelphia Eagles en la NFL, terremotos en el mercado de fichajes de la NBA y el futbol europeo, y un fichaje bomba legendario en la Liga MX con la llegada del español Sergio Ramos. Este es el resumen 2025 del segundo mes del año.

NFL: Los Eagles conquistan el Super Bowl LIX

El 9 de febrero, el Caesars Superdome de Nueva Orleans fue testigo de la hegemonía de la Conferencia Nacional. Los Philadelphia Eagles humillaron a los Kansas City Chiefs (40-22), sumando así su segundo trofeo Vince Lombardi.

La Figura: Jalen Hurts (QB, Philadelphia). Con 3 anotaciones totales en el juego por el título, Hurts se consagró como el líder indiscutible de la liga tras una temporada dominante.

NBA: Luka Dončić se une a Los Angeles Lakers

En un movimiento que nadie vio venir, el 2 de febrero se anunció que la estrella eslovena, Luka Dončić, llega al equipo de Los Ángeles. Este traspaso redefine el equilibrio de poder en la NBA y ha generado una reacción masiva en la afición global, posicionando a los Lakers como favoritos inmediatos al anillo.

Mercado de fichajes y futbol internacional

Santiago Giménez cumple el sueño europeo en Milán

El 3 de febrero, el "Bebote" dio el salto definitivo. Tras una etapa goleadora en el Feyenoord de los Países Bajos, el AC Milan pagó 41 millones de dólares por el delantero mexicano, quien busca emular las glorias de los grandes atacantes del cuadro rossonero.

Sergio Ramos revoluciona la Liga MX con Monterrey

Ese mismo día, el histórico capitán español y campeón del mundo, Sergio Ramos, aterrizó en México para vestir la camiseta de los Rayados de Monterrey. Su llegada para el Clausura 2025 y el Mundial de Clubes representó uno de los fichajes más mediáticos en la historia del futbol profesional mexicano.

Champions League: El ADN del Real Madrid

El 11 de febrero, en la ida de la eliminación directa, el Real Madrid firmó otra remontada épica. Perdían ante el Manchester City, pero la jerarquía de Jude Bellingham y Brahim Díaz selló el triunfo merengue por 3-2.

Actualidad de la Liga MX y Concacaf

Cruz Azul imparable: "La Máquina" debutó en la Copa de Campeones de la Concacaf el 4 de febrero con un sólido 0-2 ante Real Hope de Haití (goles de Sepúlveda y Fernández).

"La Máquina" debutó en la Copa de Campeones de la Concacaf el 4 de febrero con un sólido 0-2 ante Real Hope de Haití (goles de Sepúlveda y Fernández). Clásico Capitalino: El 22 de febrero, el América de André Jardine venció 2-0 a los Pumas en Ciudad Universitaria, con tantos de Israel Reyes y Álvaro Fidalgo.

El 22 de febrero, el América de André Jardine venció 2-0 a los Pumas en Ciudad Universitaria, con tantos de Israel Reyes y Álvaro Fidalgo. Crisis en el Pedregal: El 26 de febrero, tras una goleada ante Xolos, los Pumas despidieron a Gustavo Lema. El estratega argentino dejó el cargo tras 3 torneos y dos eliminaciones en cuartos de final.

Otros Deportes: Golf y Gimnasia

PGA Tour: El estadounidense Brian Campbell conquistó su primer título profesional al ganar el Mexico Open at Vidanta en Puerto Vallarta el 23 de febrero.

El estadounidense Brian Campbell conquistó su primer título profesional al ganar el Mexico Open at Vidanta en Puerto Vallarta el 23 de febrero. Gimnasia Histórica: La dupla mexicana de Donovan Guevara y Saúl Zúñiga logró una medalla de bronce inédita en la Copa del Mundo de Gimnasia de Trampolín.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF