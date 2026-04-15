Sin lucir demasiado, pero cumpliendo en casa, el Arsenal logró avanzar a la semifinal de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo , tras haber marcado en el partido de ida el único gol en los 180 minutos de la eliminatoria frente al Sporting de Lisboa, que no pudo cumplir el sueño de instalarse entre los cuatro mejores clubes de Europa por primera vez.

El trámite del partido tuvo emociones a cuentagotas, al igual que los chispazos dentro del terreno de juego, con oportunidades generadas por ambos equipos, aunque pocas representaron un peligro real para las porterías de David Raya y Rui Silva. La primera parte estuvo más inclinada hacia los Gunners, quienes carecieron de puntería para enviar el balón al fondo de la red, mientras que el Sporting dependía de la creatividad de Maxi Araújo en ataque.

La parte complementaria mantuvo la misma tónica que la inicial, con un mediocampo trabado, del que el Arsenal sacó como mayor provecho el mantener controlados a los Leones, que se quedaban sin ideas para hacer daño a los ingleses, recurriendo más a la garra y la actitud que a la estrategia para intentarlo.

Rui Borges trató de refrescar la ofensiva con la entrada de João Simões, Daniel Bragança y Geovany Quenda; sin embargo, no fueron una solución dentro del sistema lusitano, que nuevamente quedó estancado en su funcionamiento. Los minutos transcurrieron sin mayor trascendencia ni intentos claros de los portugueses por buscar el gol que enviara la serie a la prórroga, lo que permitió al Arsenal no necesitar capitalizar sus oportunidades para asegurar la eliminatoria y convertirse en semifinalista .

SV