El Gobierno de México presentó este 16 de febrero durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum el programa " Boxeando por la Paz ", iniciativa que busca promover la disciplina deportiva y la prevención social mediante la integración de boxeadores como instructores comunitarios. A la Mandataria se le cuestionó si el boxeador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez sería parte de la promoción de este programa social.

" Depende de cada quien participar; el 'Canelo' es el supercampeón y tiene sus propias jornadas. Las y los boxeadores [...] tienen dos o tres peleas al año, y la pelea no necesariamente les da el recurso suficiente para poder vivir, a veces se tienen que dedicar a otra cosa. Esto les da la oportunidad de tener un salario y además estar en el seguro [social del IMSS] ", declaró la Jefa del ejecutivo.

Sheinbaum puntualizó que quienes pertenezcan al programa, mismo que se desprende de Jóvenes Construyendo el Futuro, tendrán la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en esta disciplina, misma que verán como un trabajo a cambio de prestar sus servicios impartiendo clases de box una hora al día.

"Les da tiempo de dedicarse profesionalmente al boxeo. [...] A cambio les pedimos dedicar al menos una hora de su día a dar clases" dijo la Mandataria.

Más detalles de "Boxeando por la Paz"

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Gastón Torres Rosas, destacó que el boxeo puede ser una herramienta de cohesión social.

"En muchos barrios, colonias y comunidades, un gimnasio de box es mucho más que un lugar para entrenar. Es un espacio donde se aprende disciplina, respeto y fraternidad. El deporte cambia vidas y construye paz ", afirmó.

El funcionario explicó que el programa surge ante las dificultades laborales del sector, como ingresos inestables, falta de seguridad social y el riesgo constante de lesiones. Detalló que los participantes recibirán un apoyo equivalente al salario mínimo, de 9 mil 500 pesos mensuales y seguro médico mientras imparten clases.

Por su parte, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, calificó el proyecto como inédito.

"El día de hoy [...] se oficializa un programa que no tiene precedentes en el mundo", afirmó, al señalar que la iniciativa brindará respaldo a miles de deportistas.

Canelo Álvarez y su escuela de box en Guadalajara

Si bien, el afamado boxeador de Guadalajara no participará de forma oficial en el programa social impulsado por el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum, el campeón inauguró el septiembre de 2018 un centro de enseñanza de box en la capital de Jalisco .

Durante la apertura, el boxeador jalisciense hizo hincapié en que su academia no sólo servirá para la formación de nuevos talentos, sino que también se esmerarán en darle asesoría a los atletas para que lleven de buena forma su salto al profesionalismo.

"Me siento honrado de que esta academia lleve mi nombre, para mí es un honor y la verdad me reflejo en los niños, me acuerdo de cómo comencé yo. [...] Como lo dice el eslogan: seremos un semillero de boxeo de clase mundial : yo pondré todo mi profesionalismo para que los niños tengan toda la asesoría. Una cosa que no estaba en la idea pero que es importante, es que debemos educar a los niños para que sepan llevar los contratos que puedan tener como peleadores, que sepan qué hacer cuando un promotor llegue. Los niños deben tener esa educación ", compartió.

¿Dónde se ubica "Canelo Álvarez Academy"?

El lugar en el que las y los jóvenes interesados podrán acceder a las enseñanzas en el box con la calidad que distingue a Canelo Álvarez se encuentra dentro de la Unidad Deportiva Revolución, en Pablo Neruda 3232, Providencia, C.P. 44630. La sede está abierta de lunes a domingo de 07:00 a 19:00 horas.

Con información de EFE.

