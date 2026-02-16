Rayo Vallecano sorprendió al vencer 3-0 al Atlético de Madrid, un triunfo impactante presenciado por apenas unas 5 mil personas debido a una protesta de los aficionados del Rayo.

Fue la segunda derrota consecutiva del Atlético en LaLiga, tres días después de que aplastó 4-0 al Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en casa. El entrenador Diego Simeone dio descanso a algunos de sus titulares habituales tras el encuentro del jueves.

El resultado hizo caer al Atlético al cuarto puesto, por detrás de Villarreal, Barcelona y Real Madrid. El Atlético está a 15 puntos del Madrid tras 24 jornadas. El Barcelona puede recuperar el liderato y colocarse un punto por delante del Madrid si gana su partido de hoy en Girona.

“Se siente como si hubiéramos renunciado en la liga”, dijo el portero del Atlético Jan Oblak. “No podemos perder partidos así y jugar así. Va a ser difícil competir de esta manera. No puedes elegir partidos, siempre tienes que jugar a tu mejor nivel, tienes que ganar, y tengo la sensación de que no lo estamos haciendo”.

Simeone dijo que no estaba de acuerdo con los comentarios de Oblak, que parecían sugerir que fue un error dar descanso a jugadores.

“El equipo no está eligiendo partidos”, dijo Simeone. “Competimos mal, y cuando compites mal, el rival juega mejor que tú y te gana”.

El Rayo, que no había vencido al Atlético en 19 partidos consecutivos desde 2013, salió de la zona de descenso con la victoria, que además puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas del equipo en todas las competiciones.

El partido se disputó en el estadio de Butarque, casa del club de segunda división Leganés en Madrid, porque el césped del estadio de Vallecas del Rayo seguía en mal estado después de que tuviera que ser reemplazado por completo. El partido como local del Rayo contra el Oviedo el fin de semana pasado tuvo que aplazarse con poca antelación debido al estado del terreno de juego.

La victoria llevó al Rayo al puesto 16. Su último triunfo en la liga había sido 2-1 contra el Mallorca en enero.

Ratiu asistió en el gol con el que Fran Pérez abrió el marcador a los 40 minutos. Óscar Valentín amplió la ventaja al 45 y Nobel Mendy sentenció el triunfo al 76.

El Atlético venía de perder 1-0 en casa ante el Real Betis en LaLiga.

CT