El mexicano Isaac del Toro tuvo un inicio inmejorable hoy lunes 16 de febrero al ganar la primera etapa del TUAE Tour 2026, imponiéndose al esprint y estrenando el maillot de líder en una jornada donde el fuerte viento no pudo arrebatarle el protagonismo.

La etapa inaugural fue recortada a 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace debido a las condiciones del clima, pero de todos modos exigió concentración máxima entre los competidores. En la recta final, el mexicano del Toro mostró potencia y sangre fría para superar a especialistas del esprint, pero varios de ellos terminaron perjudicados por una caída cerca de la meta.

El ciclista nacido en Ensenada, Baja California, cruzó la meta con un tiempo de 2:30:56, a una velocidad media de 46.9 km/h. Superó al neerlandés Cees Bol (Decathlon) y al italiano Antonio Tiberi (Bahrain), en una llegada con ligera pendiente que favoreció su explosividad. En el mismo grupo arribó el belga Remco Evenepoel, uno de los grandes favoritos de la clasificación general.

La tensión aumentó en los últimos kilómetros. El equipo Lidl Trek intentó colocar en posición ideal al italiano Jonathan Milan, visto como el máximo favorito al triunfo parcial antes de que lo lograra del Toro. Sin embargo, una caída lo dejó fuera de la pelea por el liderato, aunque logró reincorporarse y concluir la etapa.

Con el panorama despejado, Del Toro aprovechó el leve ascenso en los metros finales para lanzar su ataque definitivo. La estrategia fue precisa y el resultado, contundente: el mexicano consiguió la primera victoria y el primer maillot amarillo para el UAE Team Emirates de este 2026.

Del Toro lidera la general antes de la contrarreloj

En la clasificación general, el mexicano aventaja por cuatro segundos a Bol y por seis a Tiberi. Mañana martes 17 de febrero defenderá el liderato del UAE Tour en una contrarreloj individual de 12.3 kilómetros con salida y llegada en Hudayriyat Island, considerado como un primer examen serio entre los favoritos al título.

Visto una de las grandes promesas del ciclismo internacional, Isaac del Toro cerró la temporada pasada como segundo en el ranking UCI, solo por detrás de su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar.

*Con información de EFE y AFP

