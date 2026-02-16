Armando “Hormiga” González atraviesa un momento que empieza a trascender en la época reciente del Deportivo Guadalajara.

Luego de su anotación frente al América la noche del sábado, el joven delantero suma siete partidos consecutivos de fase regular de Liga MX anotando en el Estadio AKRON.

Se trata de una racha individual que no solo destaca por su constancia frente al arco, sino por su impacto directo en los resultados: cada vez que González se ha hecho presente en el marcador como local en este periodo, Chivas ha terminado llevándose la victoria.

El dato adquiere mayor dimensión si se pone en contexto su corta, pero productiva trayectoria con el primer equipo.

Desde su debut en el Clausura 2024, González ya acumula 20 anotaciones con la camiseta rojiblanca (17 goles en los últimos dos torneos). Más allá del número, lo que realmente resalta es la influencia de esos goles en el rendimiento colectivo. En los encuentros en los que la “Hormiga” ha anotado, Guadalajara registra un balance sumamente positivo: 15 victorias, un empate y apenas una derrota.

El reto ahora será sostener esta dinámica por lo que resta del calendario en el Clausura 2026, torneo en el que la “Hormiga” solo no se ha hecho presente en el marcador en la Jornada 2 ante los Bravos de Juárez.

Las rachas, por naturaleza, son efímeras, pero también funcionan como puntos de inflexión en la carrera de un jugador. Si González logra prolongar su influencia y mantener la relación directa entre sus goles y los triunfos del equipo, podría comenzar a instalarse en una conversación más amplia dentro de la historia reciente del club.

Los siete juegos en fila como local de la “Hormiga” anotando

Apertura 2025

Jornada 10 vs. Necaxa, autor del 1-0 (3-1, resultado final)

Jornada 13 vs. Mazatlán, autor del 1-0 (2-0 resultado final)

Jornada 15 vs. Atlas, autor del 1-0, 3-0 y 4-0 (4-1 resultado final)

Jornada 17 vs. Monterrey, autor del 2-0 (4-2 resultado final)

Clausura 2026

Jornada 1 vs. Pachuca, autor del 1-0 (2-0 resultado final)

Jornada 3 vs. Querétaro, autor del 1-0 (2-1 resultado final)

Jornada 6 vs. América, autor del único gol (1-0 resultado final)

Las cifras

10 equipos distintos a los que González les ha anotado. Mazatlán, el más castigado, al recibir anotación de la “Hormiga” en tres partidos diferentes.

1 el club que ha recibido más de un gol de Armando González, pero no ha perdido contra el Guadalajara: Xolos de Tijuana, que tiene un triunfo y un empate ante Chivas cuando ha anotado la “Hormiga”.

Otros delanteros de alto impacto en el Guadalajara

Bravo: Consistencia al ataque

Si se busca un antecedente de impacto ofensivo en torneos cortos, el nombre que inevitablemente aparece es el de Omar Bravo. El delantero vivió un paso goleador prácticamente instantáneo, aunque su etapa más dominante llegó entre el Apertura 2006 y el Clausura 2008. En ese periodo acumuló 40 goles y alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al proclamarse campeón de goleo en solitario del Clausura 2007 con 11 anotaciones.

En ese mismo torneo firmó una racha destacada como local, al marcar en cinco partidos consecutivos con Chivas en las Jornadas 8, 10, 12, 14 y 16. Años más tarde, en el Apertura 2015, volvió a protagonizar una campaña relevante con 10 tantos, suficiente para convertirse en el máximo goleador histórico del club, superando a Salvador Reyes.

Bravo terminó su carrera como el máximo anotador rojiblanco con 160 goles oficiales y un palmarés que incluye tres títulos con la institución: la Liga en el Apertura 2006, la Copa MX en 2015 y la Supercopa MX 2015-2016.

Hernández: Irrupción meteórica

Otro delantero con números destacados en torneos cortos fue Javier Hernández. Entre el Apertura 2009 y el Bicentenario 2010 firmó 21 anotaciones en total, consolidando su irrupción como uno de los goleadores más efectivos surgidos de las Fuerzas Básicas rojiblancas en la era reciente.

Un rasgo distintivo de su explosión goleadora fue su capacidad para comenzar los torneos con fuerza. En ambas campañas logró anotar de manera consecutiva en las primeras cinco jornadas, dejando claro su instinto y regularidad en el arranque de los certámenes. Hernández formó parte del plantel campeón del Apertura 2006, aunque nunca pudo marcar en instancias de Liguilla durante su etapa con el primer equipo.

Pulido: Goleador en momentos clave

Un atacante más que dejó huella en la era de torneos cortos fue Alan Pulido, quien logró también el campeonato de goleo del Apertura 2019 con 12 anotaciones. Ese torneo representó la consolidación de su rol como referente ofensivo, pese a que el Guadalajara atravesaba por una crisis importante de resultados.

Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia en su paso por el Rebaño fue su capacidad para aparecer en escenarios de alta exigencia. Pulido firmó actuaciones determinantes durante el histórico semestre del Clausura 2017. En la Final ante Tigres anotó en ambos encuentros de la serie, contribuyendo directamente a la obtención del campeonato de Liga. En la Copa MX también dejó su sello al marcar en la Semifinal frente a Monterrey, reafirmando su reputación como un delantero confiable en partidos clave.

CT