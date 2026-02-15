El pasado 14 de febrero, Guadalajara no solo "cumplió años", Chivas celebró a lo grande esta conmemoración de la Perla Tapatía jugando y saliendo victorioso del Clásico Nacional, partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras el cual se reafirmó como el rey de la tabla general con la derrota 1-0 ante las Águilas del América.

Tras el partido, los directores técnicos de las escuadras históricamente en rivalidad competitiva dieron declaraciones a la prensa en las que reconocieron el trabajo de los equipos en el Estadio AKRON, donde también hubo declaraciones asertivas y concisas sobre el desarrollo de casa integrante en la cancha; por otra parte, también los jugadores estuvieron en el foco de los medios al finalizar el encuentro, y el querido Armando "Hormiga" González regaló un momento ameno y divertido para la afición rojiblanca, desligado de toda seriedad y formalismo .

El "festejo" de Armando González tras el triunfo en el Clásico Nacional

En entrevista, al joven delantero de Chivas se le cuestionó cómo festejaría el triunfo del Rebaño Sagrado ante las Águilas del América, sin pasar por desapercibido que cuando anotó su primer gol en el torneo se fue a "hacer tarea".

" No, pues no sé qué quiera hacer mi papá [...] está aquí mi hermano y no sé, capaz y juego FIFA con él o algo ", resolvió la "Hormiga".

En partidos anteriores de este certamen vigente de la Liga MX, ya sea antes o después de cada encuentro, Armando González ha sido captado en actividades bastante cotidianas, tales como jugar en aplicaciones de internet, hacer tarea o cenar en taquerías callejeras .

El joven se ha ganado, no solo el respeto de la afición por sus excelentes y destacados resultados en la cancha, sino el cariño de la gente al mostrarse sereno, amable y sencillo dentro y fuera de los encuentros.

¿Cuándo vuelve Guadalajara a la cancha?

El Rebaño Sagrado volverá a actividad el próximo sábado 21 de febreroa las 21:00 horas, esta vez será visitante en el Estadio Olímpico Universitario en el encuentro de la Joarnada 7 contra Cruz Azul.

