SAT confirma las tasas promedio del ISR y contactará por buzón tributario a estas personas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso bajo la lupa a los grandes contribuyentes al publicar las tasas efectivas promedio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a 2022 y 2023, un indicador que mide el nivel de cumplimiento fiscal por sector.El informe incluye 80 actividades económicas agrupadas en 11 sectores clave, como comercio, manufactura, minería y servicios financieros, y lanza una advertencia clara: las empresas que reporten tasas por debajo del promedio de su industria podrían ser sujetas a revisión. Estos parámetros, calculados a partir de declaraciones, CFDI y otros registros fiscales, funcionan como un termómetro que permite detectar posibles inconsistencias.Las cifras revelan amplias diferencias entre sectores. Mientras el comercio minorista de semillas, granos y chiles secos registró tasas de apenas 1.01% en 2022 y 1.06% en 2023, la industria cementera alcanzó niveles de 8.92% y 11.14%, respectivamente.Como parte de esta estrategia, el SAT ya notificó vía Buzón Tributario a las empresas con discrepancias, invitándolas a corregir su situación mediante declaraciones complementarias. De no hacerlo, podrían enfrentar auditorías dentro del programa de fiscalización 2026, que contempla más de 16 mil revisiones, incluidas mil 200 dirigidas a grandes contribuyentes.Aunque la publicación de estas tasas no es nueva, su alcance y aplicación han evolucionado. En esta ocasión, destaca tanto la cobertura de sectores que concentran más de un tercio de la recaudación federal como la postura proactiva de la autoridad, que busca inducir la regularización antes de iniciar procesos formales. Esta combinación refuerza su papel como herramienta clave de control y presión fiscal.SV