SAT confirma las tasas promedio del ISR y contactará por buzón tributario a estas personas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso bajo la lupa a los grandes contribuyentes al publicar las tasas efectivas promedio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a 2022 y 2023, un indicador que mide el nivel de cumplimiento fiscal por sector.

El informe incluye 80 actividades económicas agrupadas en 11 sectores clave , como comercio, manufactura, minería y servicios financieros, y lanza una advertencia clara: las empresas que reporten tasas por debajo del promedio de su industria podrían ser sujetas a revisión. Estos parámetros, calculados a partir de declaraciones, CFDI y otros registros fiscales, funcionan como un termómetro que permite detectar posibles inconsistencias.

Las cifras revelan amplias diferencias entre sectores. Mientras el comercio minorista de semillas, granos y chiles secos registró tasas de apenas 1.01% en 2022 y 1.06% en 2023, la industria cementera alcanzó niveles de 8.92% y 11.14%, respectivamente.

Como parte de esta estrategia, el SAT ya notificó vía Buzón Tributario a las empresas con discrepancias, invitándolas a corregir su situación mediante declaraciones complementarias. De no hacerlo, podrían enfrentar auditorías dentro del programa de fiscalización 2026, que contempla más de 16 mil revisiones, incluidas mil 200 dirigidas a grandes contribuyentes.

Aunque la publicación de estas tasas no es nueva, su alcance y aplicación han evolucionado. En esta ocasión, destaca tanto la cobertura de sectores que concentran más de un tercio de la recaudación federal como la postura proactiva de la autoridad , que busca inducir la regularización antes de iniciar procesos formales. Esta combinación refuerza su papel como herramienta clave de control y presión fiscal.

SV