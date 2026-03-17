Con garra, mucho corazón y carácter, Venezuela se proclamó campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 por primera vez en su historia , tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una final cargada de dramatismo disputada en el LoanDepot Park de Miami.

El juego fue un reflejo del espíritu venezolano: intenso, sufrido y lleno de resistencia. Desde el inicio, el duelo fue parejo, con ambos equipos midiéndose en cada lanzamiento. Nolan McLean logró contener en las primeras entradas a una ofensiva que venía encendida, pero en el tercer inning comenzaron los titubeos.

Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr. se embasaron, preparando el terreno para que Maikel García impulsara la primera carrera con un elevado de sacrificio que hizo estallar a la afición.

En el cuarto episodio, el sueño creció aún más. Wilyer Abreu conectó un jonrón solitario que puso a Venezuela arriba y encendió la ilusión de todo un país que llegó al torneo sin ser favorito, pero con la fe intacta.

Desde la lomita, Eduardo Rodríguez se convirtió en guía y símbolo de la victoria. Su labor de cuatro entradas y un tercio, permitiendo apenas un hit, un pasaporte y repartiendo cuatro chocolates, logró mantener a raya a la poderosa ofensiva estadounidense, liderada por Aaron Judge, quien se quedó sin poder ayudar a la causa, yéndose de 4-0.

El drama alcanzó su punto máximo en la octava entrada, cuando Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras que silenció por un instante la celebración latina. Pero el equipo sudamericano ya había demostrado que no sabía rendirse.

En la novena alta, con el pulso a lo máximo en cada rincón del diamante, apareció Eugenio Suárez con un doblete que impulsó a Javier Sanoja, anotando la carrera definitiva que selló el triunfo histórico.

El out final que lanzó Daniel Palencia desató la locura. Venezuela, contra todo pronóstico, se convirtió en campeón del mundo, logrando un título inédito . Mientras que, Estados Unidos vio cómo otro equipo se coronó en su propia casa por segunda final consecutiva.

SV