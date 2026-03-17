Marruecos, campeón por sanción; cuando el reglamento vence al resultado

La final de la Copa Africana de Naciones 2025 pasará a la historia no por un gol decisivo ni por una actuación memorable, sino por una resolución administrativa que terminó redefiniendo lo ocurrido en el terreno de juego. Senegal había celebrado el título tras imponerse a Marruecos en Rabat, pero este martes, la Confederación Africana de Futbol decidió revertir el resultado y otorgar el campeonato a Marruecos con un 3-0 administrativo , en una decisión que ha reabierto el debate global sobre el peso del reglamento frente a lo que sucede en la cancha.

Todo comenzó en los minutos finales del partido cuando el árbitro señaló un penal a favor de Marruecos tras revisión del VAR, una decisión que provocó la indignación del banquillo senegalés encabezado por Pape Thiaw, quien ordenó a sus jugadores abandonar el terreno de juego como forma de protesta. Durante aproximadamente 10 minutos el partido quedó suspendido en medio de la confusión y la tensión, hasta que Senegal regresó al campo, el penal fue fallado y el equipo terminó ganando el encuentro, lo que en ese momento parecía cerrar el episodio, aunque en realidad ya había desencadenado un conflicto reglamentario irreversible.

El reglamento que decidió la Final

La resolución de la CAF se sustentó en normas específicas del Reglamento de la Copa Africana de Naciones , particularmente en el artículo 82, que establece que cualquier equipo que se niegue a jugar o abandone el terreno de juego sin autorización del árbitro será considerado perdedor, y en el artículo 84, que fija como consecuencia una derrota por 3-0, conocida como “forfait”.

La clave está en que estas disposiciones no distinguen entre abandono temporal o definitivo, por lo que el simple hecho de retirarse del campo sin permiso es suficiente para aplicar la sanción, una medida diseñada para proteger la autoridad arbitral y evitar que los equipos utilicen este tipo de acciones como mecanismo de presión.

Las opciones legales de Senegal

Tras la decisión, Senegal ha agotado las instancias dentro de la CAF, pero aún puede acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo como última vía de apelación. El procedimiento establece que el recurso debe presentarse generalmente en un plazo cercano a 21 días desde la notificación oficial, y en él la federación senegalesa podría argumentar que el partido se completó, que el abandono fue temporal y que la reanudación se produjo con la aceptación del árbitro.

Sin embargo, el principal obstáculo es que el reglamento aplicado no contempla excepciones ni matices sobre la duración del abandono, lo que reduce considerablemente las posibilidades de éxito, especialmente a la luz de precedentes en los que el TAS ha respaldado decisiones similares cuando las normas son claras y previamente establecidas.

Antecedentes en el futbol mundial

Aunque una final decidida de esta forma es poco común, existen antecedentes que explican la firmeza con la que se aplican estas normas. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1989 durante las eliminatorias al Mundial de Italia 1990 , cuando Roberto Rojas simuló haber sido herido por una bengala en el estadio Maracaná durante un partido entre Chile y Brasil, lo que llevó a su selección a abandonar el campo, provocando una investigación de la FIFA que terminó con la sanción a Chile y su exclusión del siguiente proceso mundialista.

Otro antecedente relevante se dio en 2019 en la final de la Liga de Campeones africana, cuando el Wydad Casablanca se retiró del campo en protesta por un fallo técnico del VAR frente al Espérance de Túnez, un caso que escaló hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo y que terminó con la confirmación del título para el equipo tunecino debido al abandono del rival, reforzando la aplicación estricta del reglamento.

Incluso décadas antes, en 1987, el club keniano Gor Mahia abandonó un partido contra Al Ahly por desacuerdos arbitrales y la CAF resolvió otorgar la victoria administrativa al conjunto egipcio, mostrando que este tipo de decisiones no son nuevas sino parte de una línea disciplinaria constante.

En la Copa Oro de 2015, en el partido semifinal entre México y Panamá, al minuto 88, un polémico penal contra los canaleros por una mano accidental de Román Torres desató el caos. Los panameños, indignados por un arbitraje que ya los había dejado con diez hombres, amenazaron con abandonar la cancha, deteniendo el juego diez minutos. Andrés Guardado convirtió el cobro y México avanzó en tiempo extra. Posteriormente, el árbitro Mark Geiger reconoció su error en una decisión que marcó la historia de la Copa Oro.

SV