Chivas, enrachado y con confianza, recibe a León con la mira en la cima

En medio de un gran momento futbolístico y con la confianza en lo más alto, Chivas se medirá ante León, con la mira puesta en extender su racha invicta en casa y acercarse al liderato del torneo . El equipo dirigido por Gabriel Milito no solo busca reafirmar su solidez, sino también saldar cuentas pendientes ante un rival que ya le arrebató puntos en el pasado reciente.

El conjunto rojiblanco atraviesa un gran momento, tanto en su desempeño colectivo como en los resultados. De cara al duelo frente a León, el objetivo será extender a 10 la racha de partidos sin perder en casa, además de alcanzar su novena victoria del torneo en el Estadio AKRON.

Para este encuentro, Guadalajara llega con el ánimo a tope, después de imponerse con autoridad 3-0 sobre Santos Laguna , resultado que le permitió mantenerse en el tercer lugar de la tabla general con 24 puntos, además de sumar su segundo triunfo consecutivo.

La realidad es distinta para los esmeraldas, quienes han tenido un campeonato complicado. Actualmente se ubican en la posición 15 con 10 unidades, luego de caer en casa por 0-3 ante Tijuana. A este panorama se suma la salida de Ignacio Ambriz como entrenador, lo que representa una baja sensible.

En el antecedente más reciente entre ambos equipos, Guadalajara fue superado 1-0 por León en la casa del cuadro esmeralda, en un partido que significó el debut de Gabriel Milito al frente del Rebaño Sagrado. Por ello, ahora como local, los rojiblancos buscarán sacarse la espina y cobrar revancha ante el conjunto guanajuatense.

Por otro lado, la visita más reciente de León al Estadio AKRON terminó con saldo positivo para Guadalajara , que logró imponer condiciones ante su gente y se quedó con la victoria por marcador de 2-0.

De cara a este compromiso, el delantero Ángel Sepúlveda reconoció que el encuentro representa una gran oportunidad para pelear por el liderato del torneo, además de seguir brindando alegrías a la afición en casa, en medio del gran momento que vive el equipo.

“Creo que nunca nos habíamos sentido tan ilusionados; este liderato se puede dar de manera natural. Obviamente, con la humildad con la que hemos venido trabajando, porque el equipo lo hace bien. Los partidos los empiezas a disfrutar. Me ha tocado muchas veces sufrirlos, pero hoy no; hoy Guadalajara está para disfrutarlos y para que su gente también lo haga. Nosotros, como jugadores, lo disfrutamos, y eso te acerca a todo eso”, expresó.

En caso de conseguir la victoria, Chivas alcanzaría 10 partidos sin perder en casa , igualando la marca lograda por el equipo de Fernando Gago en 2024, y quedaría a solo un encuentro de empatar la mejor racha histórica del club: 11 juegos sin derrota, conseguida bajo el mando de Matías Almeyda en 2017.

SV