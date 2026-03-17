SAT reveló cuándo llega la devolución del saldo a favor en la declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las devoluciones de saldo a favor correspondientes a 2026 comenzarán a procesarse en abril, una vez que las personas físicas presenten su declaración anual. Si el trámite se realiza correctamente y sin inconsistencias, el depósito puede efectuarse incluso en los primeros días del mes.En términos generales, el plazo legal para recibir el dinero es de hasta 40 días hábiles, aunque en la práctica suele concretarse entre 5 y 15 días. Presentar la declaración al inicio del periodo incrementa la probabilidad de recibir el reembolso más rápido; en cambio, hacerlo al cierre o con errores puede retrasarlo.El saldo a favor se genera cuando el contribuyente paga más impuestos de los que le correspondían, lo que puede derivarse de deducciones personales —como gastos médicos o colegiaturas—, intereses hipotecarios o retenciones superiores al cálculo final. Este beneficio aplica para personas físicas con actividad empresarial, trabajadores por honorarios, profesionistas independientes y quienes realicen deducciones en su declaración. Para agilizar el proceso, el SAT recomienda contar con e.firma vigente (obligatoria para montos mayores a 10 mil pesos), RFC y contraseña actualizados, así como una cuenta bancaria a nombre del contribuyente.El periodo para presentar la declaración anual de personas físicas será del 1 al 30 de abril de 2026, mientras que las personas morales deberán hacerlo a más tardar el 31 de marzo. El incumplimiento de estos plazos puede derivar en sanciones económicas superiores a 22 mil pesos y en demoras en cualquier devolución.SV