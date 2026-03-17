SAT reveló cuándo llega la devolución del saldo a favor en la declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las devoluciones de saldo a favor correspondientes a 2026 comenzarán a procesarse en abril, una vez que las personas físicas presenten su declaración anual. Si el trámite se realiza correctamente y sin inconsistencias, el depósito puede efectuarse incluso en los primeros días del mes .

En términos generales, el plazo legal para recibir el dinero es de hasta 40 días hábiles, aunque en la práctica suele concretarse entre 5 y 15 días. Presentar la declaración al inicio del periodo incrementa la probabilidad de recibir el reembolso más rápido; en cambio, hacerlo al cierre o con errores puede retrasarlo.

El saldo a favor se genera cuando el contribuyente paga más impuestos de los que le correspondían, lo que puede derivarse de deducciones personales —como gastos médicos o colegiaturas—, intereses hipotecarios o retenciones superiores al cálculo final. Este beneficio aplica para personas físicas con actividad empresarial , trabajadores por honorarios, profesionistas independientes y quienes realicen deducciones en su declaración.

Para agilizar el proceso, el SAT recomienda contar con e.firma vigente (obligatoria para montos mayores a 10 mil pesos), RFC y contraseña actualizados, así como una cuenta bancaria a nombre del contribuyente.

El periodo para presentar la declaración anual de personas físicas será del 1 al 30 de abril de 2026, mientras que las personas morales deberán hacerlo a más tardar el 31 de marzo . El incumplimiento de estos plazos puede derivar en sanciones económicas superiores a 22 mil pesos y en demoras en cualquier devolución.

SV