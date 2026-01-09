El balón vuelve a rodar a partir de esta noche con el arranque del Clausura 2026, un certamen que llega con una carga emocional distinta: es la antesala del Mundial y el torneo en el que se define el “descenso” administrativo.

Tras un mercado de fichajes atípicamente frío, el futbol de estufa dejó apenas chispazos, como la llegada de Rodrigo Dourado al América o de Ángel Sepúlveda a Chivas, obligando a la mayoría de los clubes a apostar por la continuidad de sus proyectos.

El trono le pertenece al Toluca de Antonio Mohamed, que tras un espectacular 2025 en el que alcanzó los 12 títulos (empatando históricamente a Chivas), inicia su camino al tricampeonato visitando a Monterrey. Mientras los Diablos, junto a los poderosos Tigres y Rayados, consolidan su estatus de “nuevos protagonistas”, los cuatro grandes tradicionales, América, Cruz Azul, Pumas y Chivas, encaran el reto de recuperar la etiqueta de máximos favoritos. Las Águilas de André Jardine y la Máquina de Nicolás Larcamón parten con la presión de destronar al “Turco”, mientras que Pumas y el Rebaño buscan consistencia para no quedar a la sombra de los presupuestos del norte.

En el otro extremo de la tabla, la tensión es máxima. Al ser un torneo de cierre de temporada, se liquidarán las multas por el cociente: Puebla, Mazatlán y Santos Laguna inician en la zona roja, con Atlas y Juárez acechando de cerca. Para equipos como Querétaro y San Luis, el objetivo es claro: sumar puntos desesperadamente para evitar un golpe económico que condicione su futuro.

Con un formato modificado que elimina el play-in para agilizar el calendario rumbo a la Copa del Mundo, la fase regular de 17 jornadas será una carrera de velocidad pura donde solo los ocho mejores avanzarán directamente a la liguilla. La cuenta regresiva ha comenzado.

Los favoritos al título

Toluca: Por inercia ganadora y tener al mejor delantero de la Liga (Paulinho). El tricampeonato es una posibilidad real.

América: Por calidad individual y la urgencia histórica de sacudirse el dominio escarlata.

Tigres: Por su capacidad comprobada de jugar finales y mantener una plantilla competitiva.

Equipos que estrenan entrenador

Juárez: Pedro Caixinha

Necaxa: Martín Varini

Querétaro: Esteban González

Puebla: Albert Espigares

Mazatlán: Christian Ramírez

