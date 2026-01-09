Luis Romo: “Veo a Chivas como serio candidato a competir por el título”

Convencido de que Guadalajara atraviesa un momento de madurez y solidez colectiva, el capitán rojiblanco Luis Romo aseguró que Chivas cuenta con los argumentos necesarios para competir por el campeonato. La exigencia interna, la competencia constante y la claridad del proyecto deportivo han llevado al mediocampista a visualizar al Rebaño como un contendiente real al título en el torneo actual.

“Somos un plantel completo y que puede pelear por todo por eso, porque la exigencia está a tope y el entrenador que tenemos en turno y en directiva creen en que cualquiera, por más grande, joven que sea, si compite y si realmente se da cuenta de dónde llega desde que llega, podemos lograr grandes cosas y eso es lo que estamos intentando sembrar aquí en Chivas, es identidad de pelear, de ante todo siempre ser competitivos y por eso nos veo como un candidato serio a competir por el título”, afirmó el mediocampista rojiblanco.

En el plano personal, Romo reconoció que atraviesa una etapa de mayor madurez, enfocada plenamente en su crecimiento y en dejar huella dentro de la institución tapatía.

“Ya fui joven, ya cometí el error de pensar en otras cosas antes de enfocarme en lo que me toca. Y hoy, últimamente, en los últimos semestres, me he enfocado mucho en mejorar, en vivir el día a día, en disfrutarlo. Y que lo que tenga que venir para mí en el futuro sea consecuencia de lo que hago hoy. Entonces eso es lo que me enfoco mucho. Ahora estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas de lograr cosas importantes en Chivas. Quiero dejar mi huella, quiero dejar mi nombre en este club”, señaló.

Asimismo, el futbolista subrayó que, pese a las exigencias y limitaciones propias del club, Chivas representa una plataforma ideal tanto para competir por títulos como para alcanzar objetivos mayores, como una convocatoria a la Selección Mexicana.

“Al final de cuentas, Chivas es un club que te prohíbe muchas cosas, que te exige a tope, pero también te potencia mucho. Si haces un gran torneo y demuestras a seis meses o cuatro meses de una convocatoria para estar en un Mundial, Chivas te lo puede dar porque también te da eso, tiene ese reflector, tiene todo. Entonces, más allá de decirles o pretender que uno va a estar ahí o no, es motivarlos para que peleen por estar allá. Y si pelean por estar allá, van a estar preparados y no lo están para quedarse acá e intentar lograr el campeonato con Chivas”, concluyó.

MF