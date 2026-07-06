Santiago Giménez sufre esguince de segundo grado; estaría fuera cerca de ocho semanas

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Inglaterra dejó una consecuencia más allá del resultado. Santiago Giménez sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho y permanecerá alejado de las canchas aproximadamente ocho semanas, de acuerdo con los primeros reportes médicos conocidos este lunes.

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Giménez sufre esguince tras disputa por el balón

El delantero del AC Milan abandonó lesionado el terreno de juego en el tiempo agregado, luego de una disputa por el balón con el inglés Djed Spence. Al apoyar el pie derecho, el tobillo se dobló de forma aparatosa, provocándole un intenso dolor que le impidió continuar. Debido a que México ya había agotado sus cambios, el equipo terminó los últimos instantes del encuentro con un hombre menos.

Tras el silbatazo final, Giménez fue trasladado en ambulancia a un hospital del sur de la Ciudad de México para realizarse estudios de imagen. Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa que el atacante había sido enviado al hospital para conocer el alcance de la lesión, mientras que las primeras evaluaciones descartaron una fractura, aunque revelaron un esguince de segundo grado en la articulación.

Santiago Giménez se perderá la pretemporada con el AC Milan

El tiempo estimado de recuperación ronda las ocho semanas, por lo que el "Bebote" prácticamente queda descartado para el inicio de la temporada 2026-2027 en Europa. Además de perderse la pretemporada con el Milan, también estaría ausente en las primeras jornadas de la Serie A, mientras completa su rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico del club italiano.

La lesión representa un nuevo revés para el delantero mexicano, quien buscaba recuperar continuidad después de una temporada marcada por problemas físicos. Aunque el diagnóstico definitivo y el plan de recuperación serán confirmados por el Milan en las próximas horas, el primer parte médico ofrece un panorama menos grave de lo que se temió inicialmente, cuando incluso existía preocupación por una posible fractura y daño ligamentario.

Las lesiones de Giménez que han frenado su carrera

Las lesiones han acompañado a Santiago Giménez durante los últimos años. En la temporada 2025-26 sufrió una grave lesión en el mismo tobillo derecho que requirió cirugía y lo mantuvo fuera de actividad durante casi tres meses, perdiéndose 17 partidos con el Milan. Antes también padeció un hematoma en esa articulación, problemas musculares en el muslo durante su etapa con Feyenoord, una lesión en el gemelo y diversas molestias que lo obligaron a ausentarse en distintos periodos.

Esa prolongada rehabilitación puso en serio riesgo su participación en la Copa del Mundo de 2026. El propio atacante reconoció semanas antes del torneo que el Mundial era su principal motivación durante la recuperación y que trabajó contrarreloj para convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la convocatoria.

Finalmente, logró disputar el certamen, pero una nueva lesión en el tobillo vuelve a interrumpir su carrera justo cuando buscaba recuperar protagonismo tanto con la Selección Mexicana como con el Milan.