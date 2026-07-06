Un día después de conquistar una histórica victoria de etapa, el mexicano Isaac del Toro volvió a ser uno de los ciclistas más destacados del Tour de Francia 2026. Aunque esta vez cruzó la meta en la novena posición durante la tercera etapa, el bajacaliforniano desempeñó un papel fundamental para que su compañero del UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogacar, se llevara el triunfo del día y se enfundara el maillot amarillo como nuevo líder de la clasificación general.

Isaac del Toro impulsa el triunfo de Tadej Pogacar en la tercera etapa del Tour de Francia 2026

La jornada, de 195.9 kilómetros entre Granollers y Les Angles, representó el primer gran examen de montaña de la presente edición. La etapa se disputó en condiciones extremas de calor y con un final sin público debido a los incendios forestales registrados en la región de los Pirineos franceses, un escenario que obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad.

Del Toro volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial. En los kilómetros decisivos asumió el control del pelotón y marcó un ritmo que redujo el grupo de favoritos, dejando a Pogacar en una posición ideal para lanzar su ataque definitivo en la subida a Les Angles.

¿Cómo ayudó Isaac del Toro a que Pogacar tomara el liderato del Tour de Francia?

El esloveno respondió al trabajo colectivo de su equipo con una aceleración en los últimos metros que le permitió imponerse sobre Jonas Vingegaard y Richard Carapaz, además de arrebatar el liderato general al danés gracias a los segundos de bonificación obtenidos en la meta. Tras la etapa, Pogacar reconoció públicamente la labor del mexicano y destacó el esfuerzo realizado por Del Toro para preparar el desenlace de la jornada.

Isaac del Toro confirma su gran momento en el Tour de Francia 2026

Aunque terminó noveno, el resultado confirmó el gran momento del ciclista originario de Ensenada, quien apenas un día antes había hecho historia al convertirse en el segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia, poniendo fin a una espera de 36 años desde el triunfo conseguido por Raúl Alcalá en 1990.

Con apenas tres etapas disputadas en su debut en la Grande Boucle, del Toro se mantiene entre los hombres fuertes de la clasificación general y continúa liderando la clasificación de los jóvenes, consolidándose como una pieza clave en las aspiraciones del UAE Team Emirates-XRG para pelear por el título con Pogacar.

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