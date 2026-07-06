La Trionda Final, el esférico de la FIFA y Adidas para la recta definitiva del Mundial 2026; ¿cuándo sale a la venta?

La FIFA presentó de manera oficial la Trionda Final, el balón con un innovador diseño de Adidas que rodará en las Semifinales y el partido por el título de la Copa Mundial 2026. Mientras este esférico se alista para acaparar las miradas del planeta, el torneo entra en su etapa más caliente con intensas batallas en las rondas de eliminación directa.

El balón de las Semifinales y la Gran Final

La marca Adidas diseñó este modelo exclusivo para los duelos definitivos de la justa internacional . El esférico sustituirá al balón utilizado durante la Fase de Grupos y los primeros choques de eliminación, buscando otorgar el máximo rendimiento analítico y estético en la disputa por el trofeo más codiciado del balompié.

El anuncio genera enorme expectativa en una etapa donde los combinados nacionales pelean palmo a palmo su permanencia en el torneo. La introducción de este diseño tecnológico coincidirá con el momento en que queden únicamente los cuatro mejores equipos de la competencia .

¿Cuándo sale a la venta la Trionda Final?

El balón que será utilizado por las selecciones en la recta final del Mundial estará a la venta en la página oficial de Adidas a partir del 7 de julio , según lo anunció la propia marca desde redes sociales.

X / @adidasfootball

El panorama de los clasificados a las rondas finales

La lucha por alcanzar la instancia donde debutará la Trionda Final se mantiene sumamente reñida. La Selección de Inglaterra ya aseguró su boleto en la ronda de Cuartos de Final tras derrotar en un dramático partido 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México.

Otras escuadras consiguieron avanzar directamente a Cuartos de Final con paso firme. Francia superó con lo justo a Paraguay para meterse entre los ocho mejores, mientras que Marruecos propinó una goleada de 3-0 a Canadá para eliminar al equipo norteamericano de la competencia.

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Resultados intensos en la ronda de Octavos de Final

El camino previo dejó encuentros de alta tensión. Colombia selló su pasaporte a los Octavos de Final tras vencer a Ghana, al tiempo que Egipto requirió de una dramática tanda de penales para eliminar a Australia y avanzar de ronda.

Argentina sobrevivió a un susto mayúsculo al derrotar a Cabo Verde en los tiempos extras, mientras que Bélgica hizo lo propio ante Senegal con un penalti agónico en la prórroga, citándose con Estados Unidos que busca revancha en la sede de Seattle.

Por último, Suiza venció a Argelia para amarrar su clasificación, mientras que el Portugal comandado por Cristiano Ronaldo derrotó y despidió del torneo a la Croacia de Luka Modric en un duelo histórico.

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FF