El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de la creciente polémica que ha envuelto al Mundial de 2026 tras la decisión de suspender la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, medida que le permite disputar el encuentro de los Octavos de Final frente a Bélgica. En un comunicado difundido este lunes 6 de julio por FIFA Media, el dirigente suizo aseguró que el proceso fue llevado por los órganos judiciales del organismo y negó haber intervenido personalmente en la resolución del caso.

¿Por qué Folarin Balogun puede jugar los Octavos de Final del Mundial 2026?

La controversia surgió luego de que Balogun, expulsado ante Bosnia y Herzegovina, quedara habilitado para jugar gracias a la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que suspendió el cumplimiento de su castigo durante un periodo de prueba de un año. La decisión llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera haber solicitado a Infantino revisar la expulsión, situación que provocó fuertes críticas por una presunta injerencia política en un procedimiento disciplinario.

Gianni Infantino defiende la independencia de los órganos judiciales de la FIFA

En su mensaje, Infantino insistió en que "los órganos judiciales de la FIFA son independientes" y que "operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos". Añadió que esa independencia "es esencial para la credibilidad e integridad del futbol y debe respetarse siempre".

El presidente de la FIFA también confirmó que sí recibió una llamada del mandatario estadounidense, aunque sostuvo que ese tipo de contactos forman parte de sus funciones. "Recibí una llamada del presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas en el futbol de todo el mundo", explicó. Según Infantino, durante esa conversación únicamente informó que existía "un proceso legal en curso" y que la resolución correspondería exclusivamente a los órganos competentes.

Además, el dirigente aseguró que ni siquiera participa en las deliberaciones disciplinarias. "Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no", afirmó, antes de remarcar que siempre respeta "la autonomía de los órganos que las toman".

La FIFA enfrenta nuevas críticas por la polémica del caso Balogun

Las declaraciones llegan en un momento de máxima presión para la FIFA. La UEFA acusó al organismo de haber "cruzado una línea roja", mientras que la Federación Belga mantiene su impugnación por la elegibilidad de Balogun y sostiene que la medida compromete la integridad del torneo. Diversas figuras del futbol europeo, además de exdirigentes, han cuestionado el procedimiento e incluso han surgido voces que piden la renuncia de Infantino al considerar que la credibilidad del sistema disciplinario quedó seriamente dañada por este episodio.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF