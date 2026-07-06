La eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial 2026 detonó de forma automática el plan de sucesión en el banquillo. Tras la caída 3-2 ante Inglaterra, la gestión de Javier Aguirre llegó a su conclusión programada, abriendo paso para que Rafa Márquez asuma el liderazgo técnico del Tri con miras al proceso de la FIFA hacia el 2030 .

El fin de una gestión en el Estadio Ciudad de México

El pasado domingo, el combinado nacional concluyó su participación en el Mundial 2026 al ser derrotado en la instancia de los Octavos de Final. El marcador definitivo dejó fuera al cuadro local a pesar del esfuerzo en los minutos finales sobre la cancha de la capital del país .

Este resultado adverso marcó el límite establecido para la administración del "Vasco", quien condujo al grupo durante la justa realizada en casa. La planeación previa contemplaba este escenario para iniciar la transición inmediata.

El plan de sucesión institucional hacia el Mundial 2030

La llegada del "Káiser" a la dirección técnica no corresponde a una decisión improvisada por la eliminación . La estructura de los directivos del futbol nacional determinó desde el ingreso de ambos estrategas que el canterano del Atlas tomaría el control total al concluir el certamen de la FIFA.

Javier Aguirre aceptó el puesto con la condición de guiar la experiencia del plantel en el corto plazo, actuando como el mentor idóneo para su auxiliar. El relevo busca aprovechar el conocimiento adquirido por el exfutbolista en el balompié para construir el proyecto del Mundial 2030 .

Los retos inmediatos para el nuevo estratega

La gestión de Rafa Márquez arranca de forma no oficial (debido a que las autoridades del futbol nacional no lo han publicado) en medio de un ambiente de reestructuración obligada. El nuevo timonel deberá evaluar las fallas colectivas que costaron la eliminación ante la escuadra europea, como los errores defensivos capitalizados por Jude Bellingham y Harry Kane.

El relevo generacional y la consolidación de jóvenes talentos serán los pilares de su agenda de trabajo inmediata. El futbol mexicano encomendaría su futuro a uno de sus máximos referentes históricos, iniciando un camino de cuatro años que pretende transformar por completo el estilo de juego del Tri.

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FF