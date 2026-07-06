La Selección Mexicana rompe filas; comienza una nueva etapa rumbo al Mundial de 2030

Un día después de la eliminación ante Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana puso punto final a su concentración y rompió filas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el plantel se reunió por última vez antes de que cada futbolista emprendiera su propio camino.

Tras más de dos meses de trabajo para varios de los convocados, Javier "Vasco" Aguirre se despidió del grupo con un mensaje de agradecimiento por el compromiso mostrado durante toda la preparación y la participación en el Mundial. El estratega reconoció el esfuerzo de sus jugadores, quienes llevaron al Tricolor hasta la fase de eliminación directa después de superar la fase de grupos y vencer a Ecuador en los Dieciseisavos de Final .

Desde la madrugada comenzaron las salidas de los seleccionados: algunos futbolistas emprendieron el viaje para reincorporarse a sus respectivos clubes, principalmente los que militan en Europa y deberán reportar en los próximos días para iniciar la pretemporada, mientras que otros aprovecharán un breve periodo de vacaciones antes de conocer los planes de sus equipos para la temporada 2026-2027. Durante la mañana de este lunes también abandonaron el CAR jugadores como Jesús Gallardo y Armando "Hormiga" González.

Con la concentración oficialmente concluida, ahora la atención se centra en las decisiones que deberá tomar la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sobre el futuro inmediato del proyecto deportivo.

Cambio en el timón

Aunque Javier Aguirre ya confirmó que su ciclo como director técnico terminó con la eliminación mundialista, todavía resta definir si continuará vinculado a la Federación en algún cargo deportivo o administrativo, o si optará por tomarse un descanso antes de regresar a dirigir a nivel de clubes. Esa decisión podría conocerse en las próximas semanas.

Mientras tanto, todo apunta a que Rafael Márquez será el encargado de iniciar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 . Si bien no se espera un anuncio oficial durante esta semana, el excapitán de la Selección Nacional asumirá la dirección técnica en cuanto la Federación complete los procedimientos internos y presente también al cuerpo técnico que lo acompañará.

Javier Aguirre y Rafa Márquez durante el partido de primera fase del Grupo A de la Copa Mundial. Imago7 / ARCHIVO

El siguiente compromiso del Tricolor llegará durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre, cuando la Federación contempla disputar entre tres y cuatro partidos amistosos internacionales, los cuales marcarían el debut de Márquez al frente del equipo nacional.

El nuevo proceso también partirá de una base importante de jóvenes que dejaron buenas sensaciones durante el Mundial. Futbolistas como Gilberto Mora, Mateo Chávez y Armando "Hormiga" González sumaron una experiencia invaluable en la máxima competencia y son considerados piezas fundamentales para el recambio generacional .

Con la concentración terminada y los jugadores de regreso a sus clubes o de vacaciones, la Selección Mexicana entra oficialmente en una nueva etapa. El objetivo ya no será analizar lo ocurrido en 2026, sino comenzar la construcción de un proyecto que buscará llegar fortalecido a la Copa del Mundo de 2030, con una generación que ya dio sus primeros pasos en el escenario más importante del futbol internacional.

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FF