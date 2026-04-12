Rory McIlroy consigue su segunda chaqueta verde consecutiva

Tras una tercera ronda de altibajos, en la que Rory McIlroy perdió una cómoda ventaja y llegó a la etapa final empatado con Cameron Young, el norirlandés logró recuperar suficiente terreno para consagrarse por segundo año al hilo en el Masters de Augusta , tras 18 hoyos de drama y tensión entre los mejores golfistas del planeta.

McIlroy firmó una tarjeta de 276 golpes (-12), con 71 (-1) este domingo, para consagrarse, al límite, de nueva cuenta en un major, el sexto de su carrera, además del número 30 en el PGA Tour. Con este triunfo, se unió a un selecto club de golfistas que han repetido en Augusta, en el que figuran Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods. Detrás del europeo quedaron Scottie Scheffler, con -11, y, en un empate múltiple con -10, Tyrrell Hatton, Russell Henley, Justin Rose y Cameron Young.

El domingo de suspenso comenzó con buen pie para Young, quien mostró gran precisión para tomar ventaja de -12 en un tablero cambiante, mientras que McIlroy tuvo problemas en un par de hoyos, con un doble bogey en el hoyo 4 y otro error en el 6. Sin embargo, pronto recuperó terreno con cuatro birdies antes del 14, cargando con la exigencia de un campeón defensor.

Para el cierre, en el último hoyo, aunque llegó con ventaja de dos golpes, no tuvo una ejecución perfecta y debió mostrar destreza, carácter y temple para superar un ligero susto. Tras un putt muy corto que selló su victoria y puso su nombre con letras de oro en la historia de este deporte, levantó la mirada al cielo y soltó un grito , liberando la tensión de los apretados días de competencia vividos en Georgia, mientras celebraba con su caddie.

Como bicampeón, la mítica chaqueta verde le fue colocada por Fred Ridley, director del Augusta National, y Rory se embolsó 4.5 millones de dólares por el título, como parte de una histórica bolsa total de 22.5 millones.

EFE/ E. S. LESSER.

SV