La Jornada 15 del Clausura 2026 llega con una tabla casi definida: Chivas lidera con 31 puntos, seguido de Cruz Azul (28) y Pachuca (28), mientras que del cuarto al octavo lugar hay apenas ocho puntos de margen. Con 14 partidos disputados, varios equipos aún tienen posibilidades, pero el cierre dicta que una derrota puede significar caer hasta tres posiciones en la zona media. Por si estás interesado en ver el desenlace, te traemos el calendario de los partidos y la información sobre dónde verlos en vivo.

Así se jugará la J15 del Clausura 2026

La disputa por Liguilla está abierta. Entre el lugar 4 (Pumas, 27 puntos) y el 10 (Tijuana, 18), la diferencia es de solo nueve unidades, con clubes como América (19), Atlas (19) y León (19) dependiendo más de la consistencia que de resultados aislados. En contraste, Monterrey (15) y Atlético de San Luis (15) necesitan una racha inmediata para no quedar rezagados. En la parte baja, Santos (9) y Mazatlán (11) enfrentan un panorama donde incluso sumar ya no garantiza salir del fondo.

Los duelos de la jornada cruzan directamente a equipos con objetivos similares o inmediatos en la Tabla General. América (7°) vs Toluca (5°) impacta de lleno en la zona de clasificación, ya que uno podría salir de los clasificados mientras que el otro podría dejar escapar la posibilidad de entrar en el Top 4; Cruz Azul (2°) vs Tijuana (10°) enfrenta a un contendiente sólido contra un equipo que pelea por entrar en zona de Liguilla. Monterrey (13°) recibe a Pachuca (3°) con urgencia de puntos ante uno de los mejores balances defensivos (13 goles en contra). Chivas (1°), por su parte, enfrenta a Puebla (16°) con la oportunidad de consolidar su liderato frente a una de las peores diferencias (-6).

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J15 de la Liga MX

La Jornada 15 del Clausura 2026 contará con una amplia cobertura en televisión abierta, de paga y plataformas digitales. Señales como TUDN, ESPN y Azteca Deportes, junto con servicios de streaming como ViX Premium, Disney+, FOX One y Amazon Prime Video, transmitirán los encuentros.

Esta es la agenda completa para seguir todos los partidos en vivo.

Calendario de partidos J15 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes, 17 de abril de 2026

San Luis vs Pumas

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

Mazatlán vs Querétaro

Sede: Estadio El Encanto, 19:00

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Necaxa vs Tigres

Sede: Estadio Victoria, 21:00

Transmisión: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 18 de abril de 2026

Cruz Azul vs Tijuana

Sede: Estadio Banorte, 17:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Monterrey vs Pachuca

Sede: Estadio BBVA, 19:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Chivas vs Puebla

Sede: Estadio AKRON, 19:07

Transmisión: Amazon Prime Video

América vs Toluca

Sede: Estadio Azteca, 21:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

León vs Juárez

Sede: Estadio León, 21:00

Transmisión: FOX One

Domingo, 19 de abril de 2026

Santos vs Atlas

Sede: Estadio TSM Corona, 17:00

Transmisión: ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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