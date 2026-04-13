¿Cuándo es la próxima carrera de F1? Así queda el calendario sin Bahréin ni Arabia Saudita

El pasado mes de marzo, la Fórmula 1 (F1) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomaron una decisión inesperada. Los grandes premios programados para el mes de abril en Bahrein y Arabia Saudita no se llevarían a cabo en la temporada 2026.El motivo principal responde a las tensiones geopolíticas y el conflicto armado en Medio Oriente. La seguridad de los pilotos, las escuderías y los miles de aficionados es la máxima prioridad para los organizadores del campeonato, según indicó el comunicado publicado el día 14 de marzo.Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, confirmó que "si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual" en esa zona del mundo.Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, respaldó la medida al señalar que "siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos".Tras el Gran Premio de Japón disputado a finales de marzo, donde Kimi Antonelli se llevó la victoria para Mercedes, los motores se apagaron. La pausa obligada será finalmente de cinco semanas, un respiro para todos los equipos.La acción regresará oficialmente del 1 al 3 de mayo de 2026 con el esperado Gran Premio de Miami, en Estados Unidos. El Autódromo Internacional de Miami, ubicado en Florida, será el escenario donde los monoplazas volverán a rugir a máxima velocidad. La competencia no solo levantará el telón en el reinicio de la temporada, sino que también incluirá el formato "sprint", añadiendo aún más emoción y puntos en juego durante el fin de semana de regreso.Equipos como Ferrari, McLaren y Aston Martin aprovecharán este valioso tiempo extra en sus fábricas para implementar mejoras aerodinámicas en sus vehículos y buscar acortar la distancia con los líderes del campeonato.Para que no te pierdas ningún detalle del regreso de la máxima categoría del automovilismo, aquí tienes los datos esenciales que debes conocer:La decisión de cancelar Bahréin y Arabia Saudita cambia por completo la dinámica física y mental del campeonato. Los pilotos tendrán que readaptarse rápidamente al ritmo de competencia tras más de un mes sin subirse al monoplaza en condiciones reales de carrera.La decisión dejó el calendario oficial de 2026 con 22 carreras en lugar de las 24 originalmente planeadas, además de un inusual y prolongado receso en plena primavera. Ahora, una de las dudas de los fanáticos es cómo quedó al final el calendario.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF