¿Cuándo es la próxima carrera de F1? Así queda el calendario sin Bahréin ni Arabia Saudita

El pasado mes de marzo, la Fórmula 1 (F1) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomaron una decisión inesperada. Los grandes premios programados para el mes de abril en Bahrein y Arabia Saudita no se llevarían a cabo en la temporada 2026.

¿Por qué se cancelaron el GP de Bahrein y Arabia Saudita 2026?

El motivo principal responde a las tensiones geopolíticas y el conflicto armado en Medio Oriente. La seguridad de los pilotos, las escuderías y los miles de aficionados es la máxima prioridad para los organizadores del campeonato, según indicó el comunicado publicado el día 14 de marzo.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, confirmó que "si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual" en esa zona del mundo.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, respaldó la medida al señalar que "siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos".

¿Dónde y cuándo es la próxima fecha de la F1?

Tras el Gran Premio de Japón disputado a finales de marzo, donde Kimi Antonelli se llevó la victoria para Mercedes, los motores se apagaron. La pausa obligada será finalmente de cinco semanas, un respiro para todos los equipos.

La acción regresará oficialmente del 1 al 3 de mayo de 2026 con el esperado Gran Premio de Miami, en Estados Unidos. El Autódromo Internacional de Miami, ubicado en Florida, será el escenario donde los monoplazas volverán a rugir a máxima velocidad.

El Autódromo Internacional de Miami será el escenario donde los monoplazas volverán a rugir a máxima velocidad. AFP / ARCHIVO

La competencia no solo levantará el telón en el reinicio de la temporada, sino que también incluirá el formato "sprint", añadiendo aún más emoción y puntos en juego durante el fin de semana de regreso.

Equipos como Ferrari, McLaren y Aston Martin aprovecharán este valioso tiempo extra en sus fábricas para implementar mejoras aerodinámicas en sus vehículos y buscar acortar la distancia con los líderes del campeonato.

Lo que debes saber sobre el calendario actualizado de la F1 de 2026

Para que no te pierdas ningún detalle del regreso de la máxima categoría del automovilismo, aquí tienes los datos esenciales que debes conocer:

El receso: No habrá carreras de F1 durante todo lo que resta del mes de abril.

No habrá carreras de F1 durante todo lo que resta del mes de abril. Cuándo es la próxima carrera de F1: El Gran Premio de Miami se correrá el domingo 3 de mayo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

El Gran Premio de Miami se correrá el domingo 3 de mayo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). El impacto: El campeonato mundial se reduce definitivamente a 22 grandes premios este año.

El campeonato mundial se reduce definitivamente a 22 grandes premios este año. Categorías de soporte: La Fórmula 2 también modificó su calendario, sumando carreras en Miami y Canadá para compensar las cancelaciones en territorio árabe.

La Fórmula 2 también modificó su calendario, sumando carreras en Miami y Canadá para compensar las cancelaciones en territorio árabe. El líder actual: Mercedes llega a la reanudación del torneo liderando tanto el campeonato de pilotos como el de constructores.

La decisión de cancelar Bahréin y Arabia Saudita cambia por completo la dinámica física y mental del campeonato. Los pilotos tendrán que readaptarse rápidamente al ritmo de competencia tras más de un mes sin subirse al monoplaza en condiciones reales de carrera.

Calendario completo de la F1 2026 - Sin Bahrein ni Arabia Saudita

La decisión dejó el calendario oficial de 2026 con 22 carreras en lugar de las 24 originalmente planeadas, además de un inusual y prolongado receso en plena primavera. Ahora, una de las dudas de los fanáticos es cómo quedó al final el calendario.

Fechas | Gran Premio | Ciudad sede

6-8 de marzo | Australia | Melbourne

13-15 de marzo | China | Shanghái

27-29 de marzo | Japón | Suzuka

1-3 de mayo | Estados Unidos | Miami

22-24 de mayo | Canadá | Montreal

5-7 de junio | Mónaco | Mónaco

12-14 de junio | España | Barcelona

26-28 de junio | Austria | Spielberg

3-5 de julio | Reino Unido | Silverstone

17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps

24-26 de agosto | Hungría | Budapest

21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort

4-6 de septiembre | Italia | Monza

11-13 de septiembre | España | Madrid

25-27 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú

9-11 de octubre | Singapur | Singapur

23-25 de octubre | Estados Unidos | Austin

30 de octubre-1 de noviembre | México | Ciudad de México

6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo

19-21 de noviembre | Estados Unidos | Las Vegas

27-29 de noviembre | Qatar | Losail

4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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