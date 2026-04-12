Los Toros de Tijuana han acaparado los reflectores en la antesala de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, luego de confirmar la contratación de Justin Turner, un pelotero de amplio recorrido en las Grandes Ligas. Con 17 campañas en el mejor béisbol del mundo, Turner se consolidó como una de las grandes figuras de los Los Ángeles Dodgers , novena con la que conquistó la Serie Mundial 2020, dejando una huella imborrable gracias a su consistencia ofensiva y liderazgo.

La llegada del veterano infielder no solo fortalece a los fronterizos en lo deportivo, sino que también reafirma el creciente atractivo de la LMB como destino para jugadores de renombre internacional. En los últimos años, la liga ha logrado captar talento que no solo brilló en Estados Unidos, sino que también ha sabido trasladar ese nivel al diamante mexicano, elevando la calidad de la competencia.

Las figuras que han jugado en LMB

Uno de los casos más destacados es el de Robinson Canó, quien tras una exitosa carrera en MLB se convirtió en referente de los Diablos Rojos del México. El dominicano no tardó en demostrar su jerarquía, siendo pieza clave en la obtención de un bicampeonato para la novena escarlata, consolidándose como uno de los extranjeros más influyentes en la historia reciente del circuito.

Otro nombre que causó gran impacto fue el de Trevor Bauer, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020, quien también vistió la franela escarlata. Su llegada generó expectativas inmediatas y, como se esperaba, respondió con actuaciones dominantes que lo colocaron como uno de los lanzadores más mediáticos de la liga.

Si se mira más atrás, es imposible no mencionar a Fernando Valenzuela, leyenda del béisbol mexicano que brilló con los Dodgers y que posteriormente defendió los colores de Jalisco en la LMB, reafirmando su estatus como ícono en ambos lados de la frontera.

En 2020, los Acereros de Monclova también marcaron tendencia al anunciar la incorporación de Bartolo Colón, quien con 247 victorias en MLB dejó su sello en México al lanzar un juego completo ante los Rieleros de Aguascalientes en 2021, guiando a su equipo al triunfo.

La lista de figuras continúa con nombres como Didi Gregorius, Yasiel Puig, Fernando Rodney y José Martínez, peloteros que también han aportado talento y espectáculo al circuito veraniego.

Para este 2026, la LMB no se queda atrás . Jugadores como el mexicano Víctor González, campeón con Dodgers en 2020, y el puertorriqueño Emmanuel Rivera, reciente figura en el Clásico Mundial con Puerto Rico, apuntalan una temporada que promete mantener a la liga en el centro de atención.

SV