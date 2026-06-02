El joven español Rafael Jódar fue prontamente vencido por el número 3 del ranking ATP, Alexander Zverev, dejándolo fuera del Roland Garros y sin la oportunidad de levantar su primer Grand Slam. En París no será .

Zverev fue una montaña demasiado alta para el español que, a sus 19 años, logró avanzar hasta los Cuartos de Final de Roland Garros. El alemán accedió a su décima semifinal de un Grand Slam con una victoria por 7-6 (3), 6-1 y 6-3 .

El germano, que disputará la quinta Semifinal de París en los últimos seis años, espera rival tras el enfrentamiento que sostendrán hoy el brasileño Joao Fonseca y el checho Jakob Mensik.

Zverev demostró su condición de mejor clasificado que sigue en el torneo y dejó en evidencia las lagunas que todavía arrastra el joven español, afectado por la fatiga de las batallas que le han conducido a completar el mejor torneo de su corta carrera.

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Una pausa en el ascenso del joven español

En 2 horas y 25 minutos sufrió Jódar su cuarta derrota de esta temporada sobre arcilla, donde con 19 victorias lidera la carrera por delante del italiano Jannik Sinner, una trayectoria que había levantado expectativas de cara al Grand Slam de tierra batida .

El joven español, que inició el año como 168 del mundo, llamaba a la puerta del top-20 gracias a su buen hacer en París, pero también a su victoria en Marrakesh, sus semifinales en Barcelona y los cuartos en Madrid o París.

Así ingresó en el top-100 en marzo, entre los 50 mejores en abril y acabó a las puertas de Roland Garros entre los 30, debutando en el torneo parisiense como cabeza de serie.

Pero como ya le sucedió en Madrid, donde no pudo poner en apuros a Sinner, le faltó algo de tenis para hacer descarrilar a un Zverev que tuvo rachas de alta calidad. Las necesitó para contrarrestar el ímpetu inicial del joven español, que llegó a colocarse 5-2 y a tener un servicio a su favor para anotarse el primer set. Pero ahí emergió el alemán, elevó el nivel de su juego y empató a 5.

La experiencia se impuso en el juego de desempate, en el que Zverev comenzó una dinámica de dominio que no supo romper el español, que solo sumó un juego en el segundo set .

A remolque también en el tercero desde que cedió su saque inicial, Jódar tuvo ocasión de reengancharse al disponer de una bola de rotura en el octavo, pero la desaprovechó, una de las asignaturas pendientes que ha dejado a lo largo de todo el torneo.

Ya no soltó la presa. El germano, finalista en 2024, que regresa a unas semifinales de las que el año pasado fue apeado por el serbio Novak Djokovic, lo que demuestra la fiabilidad que tiene sobre la tierra batida francesa.

Su rival también será un joven, Fonseca, de 19 años, o Mensik, de 20, ambos neófitos en estas alturas del torneo y de ningún otro 'grande', ahí donde el alemán acumula tres finales .

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FF