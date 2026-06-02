¿México vs. Sudáfrica es el partido inaugural más repetido? Esto sabemos

A solo nueve días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el duelo entre México y Sudáfrica acapara las miradas. Aunque muchos aseguran que este es el partido inaugural más repetido en la historia, los datos oficiales de la FIFA revelan una realidad muy distinta.

El próximo 11 de junio, el mítico Estadio Azteca será el epicentro absoluto del futbol mundial. La Selección Mexicana se medirá ante el combinado africano, reviviendo el icónico choque de 2010, lo que desató el fuerte rumor sobre un supuesto récord histórico de repeticiones en este tipo de justas.

Sin embargo, la estadística pura desmiente esta creencia popular que ha inundado las redes sociales. El enfrentamiento que ostenta la verdadera marca del partido inaugural más repetido en los mundiales involucra al equipo azteca, pero frente a un rival de enorme jerarquía y tradición.

Brasil, el verdadero némesis de la Selección Mexicana

La escuadra de Brasil es el verdadero némesis de México en los arranques mundialistas a lo largo de las décadas. Ambas selecciones se han visto las caras en tres ocasiones distintas para abrir el telón del máximo certamen del balompié, estableciendo un récord insuperable hasta la fecha.

El primer antecedente oficial ocurrió durante la Copa del Mundo de Brasil 1950 . En aquella ocasión, el país anfitrión superó al conjunto tricolor con un contundente marcador de 4-0 en la cancha del Estadio Pacaembú de São Paulo.

Apenas cuatro años más tarde, en la edición de Suiza 1954, el formato del torneo contempló varios juegos de apertura programados en simultáneo. Una vez más, los talentosos sudamericanos impusieron sus condiciones sobre el terreno de juego y se llevaron una aplastante victoria por 5-0.

La dolorosa trilogía se completó durante la justa celebrada en Chile 1962. En otra jornada caracterizada por múltiples partidos inaugurales al mismo tiempo, el imponente cuadro brasileño volvió a derrotar a los mexicanos, esta vez por un marcador de 2-0 en la ciudad de Viña del Mar.

La confusión con el hito de Johannesburgo

El persistente mito sobre el duelo contra los Bafana Bafana surge por un detalle técnico muy específico que pocos notaron. El choque de 2026 será la primera vez que un partido inaugural en solitario se repite con los mismos protagonistas que ya abrieron una edición previa.

Aquel empate 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo, junto al gol de Siphiwe Tshabalala y el agónico empate de Rafael Márquez construyeron una narrativa emocional entre los aficionados.

En la actualidad, Márquez forma parte fundamental del cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre, quien de forma curiosa también era el estratega nacional en aquel debut de 2010.

¿Ganará esta vez la Selección Mexicana?

Para comprender el contexto completo de esta situación, es vital repasar algunos puntos clave sobre el desempeño del equipo nacional en estas instancias.

México es el país con más partidos inaugurales disputados en toda la historia (ocho, contando la inminente edición de 2026).

El balance general es negativo, con cinco dolorosas derrotas y dos empates en su registro oficial.

El Coloso de Santa Úrsula será el primer recinto en el planeta en albergar tres inauguraciones.

El reto deportivo para el cuadro dirigido por el "Vasco" Aguirre es mayúsculo en esta ocasión. Romper la prolongada sequía de victorias en juegos de apertura es una obligación ineludible si desean avanzar con tranquilidad en su sector, donde también enfrentarán a la escuadra de Corea del Sur.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO