Martes, 02 de Junio 2026

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Alcaraz reaparece entrenando tras lesión en la muñeca; golpea con la izquierda | VIDEO

La lesión le dejó sin jugar los Masters 1000 de Madrid y Roma, ya celebrados, así como en el Roland Garros, actualmente en disputa

Por: EFE

Alcaraz apareció en la pista cubierta de la Carlos Alcaraz Academy en Murcia, donde se ejercitó con una férula protectora para la muñeca. EFE / ARCHIVO / IG / @carlitosalcarazz

Alcaraz apareció en la pista cubierta de la Carlos Alcaraz Academy en Murcia, donde se ejercitó con una férula protectora para la muñeca. EFE / ARCHIVO / IG / @carlitosalcarazz

El joven español Carlos Alcaraz reapareció entrenando desde una pista cubierta tras mes y medio del anuncio de su lesión en la muñeca derecha. Las imágenes de la promesa del tenis fueron difundidas mediante un video.

Alcaraz apareció en la pista cubierta de la Carlos Alcaraz Academy en Murcia (sureste de España), donde se ejercitó con una férula protectora para la muñeca en la que arrastra una lesión que lo mantiene lejos del Roland Garros.

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¿Cuándo volverá Alcaraz a la acción del tenis?

Alcaraz, de 23 años, disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril cuando venció por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.

El de El Palmar, tal y como se aprecia en un vídeo difundido en su cuenta de la red social Instagram, volvió a pisar la pista casi 50 días después de lesionarse en Barcelona; en la imagen se le ve empuñando la raqueta con la mano izquierda y golpeando la bola con su zurda para no forzar la derecha que tiene dañada.

La lesión, que no le impidió terminar el encuentro de Barcelona y ganarlo, sí que le dejó sin jugar los Masters 1000 de Madrid y Roma, ya celebrados, así como ausentarse del segundo Grand Slam de la temporada en París, actualmente en disputa.

El número 2 del ranking ATP —aparece por detrás del italiano Jannik Sinner— ya anunció que también se perderá el ATP 500 de Queen's y Wimbledon, tercer Grand Slam del año.

Hasta el momento, el joven no ha anunciado cuándo volverá a la acción dentro del tenis, pero este último video muestra el positivo avance en la recuperación de la promesa española del ATP.

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