Serena Williams volverá al tenis profesional tras casi 4 años fuera de las canchas

Serena Williams, campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales, regresará al tenis profesional a los 44 años de edad tras casi cuatro años alejada de las canchas. La autoridad del juego con raqueta aceptó una invitación para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen's Club, según lo anunció el circuito femenino de la WTA .

X / @WTA

X / @WTA

Williams también publicó un mensaje en redes sociales: " Las buenas noticias se conocen rápido ", publicó en el texto. Incluyó un video en el que sonaba su teléfono y, durante el cual, la estadounidense dice: "Tengo que cambiar mi número".

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

¿Williams volverá a Wimbledon?

El torneo del Queen's Club comienza el próximo lunes y la WTA indicó que Williams jugará "con una compañera que se anunciará oportunamente".

Un regreso sobre césped alimentará las especulaciones de que Williams también planea competir en Wimbledon, que comienza el 28 de junio . Ha ganado siete títulos de individuales en el All England Club.

"El Queen's Club se siente como el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo", dijo Williams en un comunicado. "El césped me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte".

Williams no compite desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, comentó que no quería usar la palabra "retirarse" y, en su lugar, declaró que estaba "evolucionando" para alejarse del tenis.

Williams, la experiencia que jugaría en la cancha contra las más jóvenes

"Serena llevó el juego a otro nivel y es increíble para el deporte que esté ampliando los límites y regresando", declaró la legendaria Martina Navratilova, la anterior exnúmero 1 de la WTA.

"Para muchas de las jugadoras más jóvenes, nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarla; algunas quizá nunca la vieron por televisión, así que será una experiencia nueva y emocionante", agregó.

Williams, que también conquistó 14 títulos de Grand Slam en dobles, quedó habilitada para competir en febrero después de volver a inscribirse seis meses antes en el programa antidopaje obligatorio del tenis, que es el primer paso hacia un regreso .

Naomi Osaka, la campeona de cuatro grandes y que venció a Williams en la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 para lograr su primera corona de Slam, se mostró entusiasmada ante la posibilidad.

"Hará que la gente venga a ver tenis", dijo Osaka el jueves pasado. " Sin duda voy a estar pendiente del primer partido. Creo que mucha gente lo estará . Todo el mundo sabe que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir mientras crecía, así que será genial verla de nuevo en el recinto".

"Uno de mis mayores arrepentimientos fue no haber podido jugar contra ella", dijo Coco Gauff, la vigente campeona de Roland Garros, Coco Gauff. "Sería genial para este deporte tener a una leyenda de vuelta compitiendo".

Iva Jovic, una estadounidense de 18 años, también se mostró encantada.

"Creo que es increíble. Es muy genial", expresó. "Nunca he visto a Serena en la vida real. Obviamente crecí viéndola. Durante toda mi infancia ella dominó el tenis, así que va a ser increíble".

El torneo de mujeres regresó el año pasado para acompañar a la competencia masculina en Queen's tras una ausencia de más de 50 años, lo que significa que Williams hará su debut en el histórico torneo sobre césped.

"El tenis femenino regresó de manera histórica al Queen's Club el año pasado, y ahora tenemos a un ícono del juego volviendo a pisar la cancha en esta prestigiosa sede", dijo Laura Robson, la directora del torneo de Queen's. "Es muy emocionante para el torneo y para los aficionados".

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF