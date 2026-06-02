Esta mañana, el reconocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, reveló que el Real Madrid ha logrado un acuerdo verbal con Ibrahima Konaté, defensa central francés que el pasado domingo se marchó del Liverpool inglés.

El futbolista de 27 años firmaría por el club blanco por cuatro años en caso de que Florentino Pérez sea reelegido al frente del Real Madrid, luego de que se desarrolle un proceso electoral para la dirigencia del club.

Konaté llegó al Liverpool en 2021 a cambio de 40 millones procedente del RB Leipzig y tras cinco años se marcha libre del club inglés al no renovar su contrato. En ese periodo, el zaguero disputó 183 partidos y ganó la Premier League, la Copa de la Liga, la FA Cup y la Community Shield.

Anuncios oficiales a la espera de la resolución de las elecciones en el Real Madrid

El fichaje de Konaté y de otros anuncios por parte del Real Madrid se encontraría en suspenso debido a la época de campañas electorales en la "casa blanca". Entre los comunicados esperados también se encuentra el de la elección del próximo entrenador merengue luego de la salida de Álvaro Arbeloa del cargo, quien llegó como interino tras la decisión conjunta de la separación de Xabi Alonso al frente de los jugadores.

“Mou” el elegido del nuevo proyecto

En ese sentido, el propio Fabrizio Romano aseguró desde el pasado lunes 18 de mayo que José Mourinho alcanzó un acuerdo verbal total con el Real Madrid para asumir el banquillo del conjunto español.

La afición madridista vería con buenos ojos el regreso de "The Special One" al Santiago Bernabeu luego de la nostalgia derivada de la primera etapa del portugués entre 2010 y 2013. En ese momento, el Real Madrid logró arrebatarle una liga histórica de 100 puntos al Barcelona de Pep Guardiola, además de ganar una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sin embargo, no pudo pasar de la instancia de semifinales en la Champions League.

A espera de la resolución de las elecciones en las que Florentino Pérez se enfrenta a Enrique Riquelme, el Real Madrid comenzaría a configurar su plantilla rumbo a la próxima temporada.

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OB