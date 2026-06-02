A solo unos días del silbatazo inicial, la emoción por el Mundial 2026 está al máximo. Conocer el calendario del Grupo A es vital para organizar tu agenda y no perderte el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca, junto al resto de los duelos de este sector.

¿Qué le espera a México y sus rivales?

El torneo más grande de la FIFA arranca este 11 de junio de 2026. La Selección Mexicana, como país coanfitrión, encabeza el Grupo A, compartiendo sector con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

La competencia promete ser intensa, ya que los equipos buscarán asegurar uno de los dos primeros lugares, o ser uno de los mejores terceros, para avanzar a los dieciseisavos de final. El formato inédito de esta edición exige un rendimiento perfecto desde el primer minuto.

El Estadio Azteca (Ciudad de México) y el Estadio Akron (Guadalajara) serán las fortalezas principales del equipo tricolor. Sin embargo, otras sedes como el Atlanta Stadium y el Estadio Monterrey también albergarán encuentros decisivos de este grupo.

Calendario completo del Grupo A

Para que no te pierdas ningún detalle de esta fase inicial, aquí tienes la programación exacta de los enfrentamientos.

Jornada 1: Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica: 15:00 horas en el Estadio Azteca (Ciudad de México). El partido inaugural.

15:00 horas en el (Ciudad de México). El partido inaugural. Corea del Sur vs. Chequia: 22:00 horas en el Estadio Akron (Guadalajara). Un duelo clave para las aspiraciones de ambos.

Jornada 2: Jueves 18 de junio

Chequia vs. Sudáfrica: 12:00 horas en el Atlanta Stadium (Estados Unidos).

12:00 horas en el (Estados Unidos). México vs. Corea del Sur: 21:00 horas en el Estadio Akron (Guadalajara). El segundo reto para los locales.

Jornada 3: Miércoles 24 de junio

Chequia vs. México: 22:00 horas en el Estadio Azteca (Ciudad de México). El cierre de la fase de grupos.

22:00 horas en el (Ciudad de México). El cierre de la fase de grupos. Sudáfrica vs. Corea del Sur: 22:00 horas en el Estadio Monterrey (Nuevo León). Un choque simultáneo que podría definir clasificaciones.

ESPECIAL / EL INFORMADOR

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo A

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

El camino está trazado. Ahora solo queda esperar a que ruede el balón y descubrir quiénes lograrán superar esta primera prueba de fuego en el torneo más esperado del planeta.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Consulta el calendario completo de los partidos: Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

OF

