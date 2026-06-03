Roland Garros tendrá campeones inéditos tras la caída de los favoritos

El Abierto de Francia de este año ha estado lleno de sorpresas y luego de la eliminación de los principales favoritos, el Grand Slam de arcilla será el marco para que dos tenistas, uno de la rama varonil y una de la femenil, levanten el primer título de major de sus carreras, pues ninguno de los ocho semifinalistas lo ha conseguido .

Del lado masculino, sumado a la baja de Carlos Alcaraz, el camino quedó abierto con la derrota de Jannik Sinner en la segunda ronda a manos de Juan Manuel Cerúndolo, mientras que Novak Djokovic se despidió en la tercera, cortesía de João Fonseca en un gran encuentro. En Cuartos de Final solo restaban tres jugadores del top diez.

Alexander Zverev es el tenista de mayor jerarquía restante y está ante una inmejorable oportunidad de conseguir lo que se le ha negado . Tiene tres finales de major en su carrera, pero no ha podido alcanzar la gloria. El viernes tendrá enfrente al checo, Jakub Mensik, a quien ya le ganó este año en Madrid, siendo el único antecedente entre ambos.

En la llave contraria, está garantizado un finalista italiano con el enfrentamiento entre Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli. Arnaldi parte como favorito por su historial, ha alcanzado mejores posiciones en el ranking y tiene tres títulos, uno de ellos el de Acapulco de este año. Cobolli llegó a París fuera del top cien y no ha conseguido trofeos ATP, pero ha mostrado solidez esta semana como para incomodar a su compatriota.

En la disputa femenina, Aryna Sabalenka fue el batacazo más reciente , cayendo en Cuartos de Final ante Diana Shnaider. Elena Rybakina ganó apenas un partido e Iga Swiatek, quien ha ganado cuatro veces el torneo, perdió en la cuarta ronda a la que no llegaron otras como Coco Gauff, Amanda Anisimova o Karolina Muchova.

Mirra Andreeva es una de las jóvenes promesas del tenis femenino, casi convertida en una realidad, al ser número ocho del mundo, tener cinco títulos en su palmarés, incluido Indian Wells y Dubái, y es su segunda semifinal en Roland-Garros, con la tierra batida como su superficie favorita. Del otro lado de la red este jueves tendrá a la 15 del ranking, Marta Kostyuk, de 23 años y ya con un logro importante en polvo de ladrillo, siendo campeona de Madrid hace unas semanas, además de que ha triunfado en los dos partidos contra la rusa en su carrera.

La segunda semifinal viene con un cuento de hadas. La polaca de 24 años, Maja Chwalinska es la 114 del mundo, tiene apenas un par de trofeos WTA 125 y en una sola ocasión ha llegado a cuartos de final en un torneo WTA 250 y apenas en su tercera aparición en Grand Slam está entre las mejores cuatro. Diana Schneider será su rival, quien tampoco cuenta con un historial amplio en majors al haber llegado solo una ocasión más a la cuarta ronda (en el U.S. Open 2024), pero tiene la motivación hasta las nubes tras eliminar a la número uno del mundo, a Madison Keys -otra ganadora de Grand Slam-, sumado a que fue la responsable del adiós de la mexicana, Renata Zarazúa en la primera ronda.

SV