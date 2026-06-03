Ride al Estadio Azteca: Precio y puntos de abordaje en el Mundial 2026

El Estadio de la Ciudad de México, alberga los eventos deportivos más grandes en el país y esta ocasión no es diferente. El próximo 11 de junio será sede de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, en donde la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica tendrán el juego inaugural.

El Estadio tiene tiene diferentes accesos y rutas de llegada, por medio de la red de transporte público el punto de llegada más cercano es la Estación Estadio Azteca del Tren Ligero, la cual conecta directamente con las explanadas y rampas de acceso al recinto.

¿Cómo moverse en la CDMX?

Una opción es utilizar la red de transporte público de la Ciudad de México y es necesario adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) , la cual tiene un costo de 15 pesos, es importante considerar que este costo es extra al saldo que los usuarios deseen agregar.

La Tarjeta MI se adquiere en cualquier máquina expendedora del Metrobús, Cablebús y Tren Ligero o en las taquillas de cualquier estación del Metro. Para recargar saldo, se puede hacer directamente desde la App CDMX oficial.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los servicios especiales de movilidad que podrán utilizar los aficionados durante los partidos del Mundial 2026.

Ride

El servicio Ride ofrecerá traslados desde distintos puntos de la capital hacia el Estadio.

¿Cuáles son los puntos de Ride?

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

Estadio Olímpico Universitario

San Jerónimo

El costo de este servicio será de 350 pesos por viaje redondo.

Park & Ride

Park & Ride es el servicio que ofrece facilidad de movilidad en donde los usuarios podrán dejar su automóvil en estacionamientos habilitados con la intención de recoger a los usuarios y llevarlos hacia la sede mundialista.

ESPECIAL

El Gobierno de la Ciudad de México asegura que este esquema de movilidad ayudará a reducir la cantidad de vehículos en los alrededores del recinto.

¿Cuáles son los puntos de Ride & Park?

Campo Marte

Parque Ecológico Xochimilco

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Plaza Carso

El costo de este servicio es de 500 pesos por vehículo en viaje redondo. La tarifa incluye el resguardo del automóvil y el traslado hacia las inmediaciones del Estadio. El pago podrá ser únicamente a través de la Tarjeta MI.

Los servicios de ambos esquemas de movilidad operarán desde las 07:00 horas y tendrán salidas cada 15 minutos.

NG