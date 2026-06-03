Los Knicks de Nueva York dejaron en claro que no están dispuestos a ceder terreno pese a su condición de desfavorecidos. La quinteta de la Gran Manzana dio el primer paso rumbo al título en Las Finales de la NBA tras vencer 105-95 a los Spurs de San Antonio en el primer juego de la serie, disputado este miércoles. Impulsados por los 30 puntos de Jalen Brunson, los neoyorquinos ya acumulan 12 victorias consecutivas en esta Postemporada .

El base estrella de Nueva York tuvo complicaciones al inicio del encuentro. Brunson tuvo que abandonar momentáneamente la duela para dirigirse a los vestidores debido a molestias en la rodilla; sin embargo, regresó para brillar con 19 puntos en la segunda mitad y liderar la remontada de un déficit de 14 unidades que su equipo enfrentaba a mediados del tercer periodo. Karl-Anthony Towns registró un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes, además de realizar una destacada labor defensiva sobre Victor Wembanyama. OG Anunoby aportó 17 unidades y Landry Shamet sumó otras 13.

Después de enfrentar su mayor desventaja del partido, los Knicks encontraron su mejor versión gracias a Brunson , quien mejoró su efectividad ofensiva, ganó confianza para atacar el aro y distribuyó mejor el balón. A nivel colectivo, los visitantes dominaron la pintura, provocaron faltas de los Spurs y fueron más efectivos en los momentos decisivos, encadenando varias anotaciones para romper un breve empate y encaminarse al triunfo.

San Antonio tomó la delantera desde el primer cuarto y únicamente la perdió por un breve lapso durante el segundo periodo. Los Spurs impusieron condiciones gracias a la circulación del balón y la agresividad ofensiva; sin embargo, sufrieron momentos de inconsistencia, descontrol y desatención en la segunda mitad que terminaron costándoles el resultado. Además, el desgaste físico terminó por reducir la intensidad que habían mostrado en los primeros minutos.

Victor Wembanyama concluyó con 26 puntos, 12 rebotes y tres tapones, aunque también registró seis pérdidas de balón . Detrás de él destacaron Stephon Castle, con 17 puntos y ocho rebotes, así como Dylan Harper y Julian Champagnie, quienes aportaron 16 unidades cada uno y tuvieron una actuación sobresaliente en los primeros episodios.

El entrenador Mitch Johnson deberá encontrar la manera de darle mayor consistencia a su equipo, que pese a lanzar apenas un 36% de efectividad de campo logró mantenerse empatado en el marcador a falta de dos minutos para el final.

SV